12. 4. 2026 – 20:26 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Hlas písně „Jolene“ v 80 letech šokuje: Dolly Parton v džínách strhla pozornost
Dolly Parton - zpívala známou písen Jolene zdroj: Profimedia
V době, kdy většina lidí zpomaluje, ona přidává. Dolly Parton ve svých osmdesáti letech nejen zpívá, ale vstupuje i do světa módy a rovnou ve velkém stylu.

Nová denimová kolekce, kterou sama představuje, není jen o oblečení. Je o postoji k životu, který inspiruje ženy napříč generacemi.

Ikona, která se nezastavuje

Jméno Dolly Parton je už desítky let synonymem pro nezaměnitelný styl, energii a autenticitu. Americká country legenda se proslavila nejen hudbou, ale i schopností neustále se proměňovat a zůstávat relevantní.

Za svou kariéru prodala miliony desek, získala desítky ocenění a vybudovala si status kulturní ikony. Přesto se nikdy neuzavřela do minulosti. Naopak – i dnes aktivně tvoří, podniká a inspiruje.

Denim, který má příběh

Nejnovější projekt zpěvačky vznikl ve spolupráci se značkou Good American, kterou založila Khloé Kardashian. Výsledkem je kolekce s názvem Dolly’s Joleans.

Název odkazuje na legendární hit „Jolene, který patří k nejznámějším skladbám Parton. Stejně jako píseň i kolekce pracuje s emocí, ženskostí a sebevědomím.

Denimové modely kombinují:

  • vysoký pas pro lichotivou siluetu
  • rozšířené nohavice inspirované retro stylem
  • ozdobné prošívání a detaily, které odkazují na country estetiku

Nejde ale jen o design. Kolekce klade důraz na pohodlí a nositelnost, což je v dnešní módě klíčové.

Inkluzivita, která není jen slovo

Značka Good American dlouhodobě staví na myšlence, že móda má být pro všechny. Spolupráce s Parton tuto filozofii ještě posiluje.

Kolekce je dostupná v široké škále velikostí a cílí na ženy různých typů postav i věku. Právě to je jeden z důvodů, proč spojení s Parton dává smysl. Sama zpěvačka totiž celý život ukazuje, že styl není otázkou konfekční velikosti ani data narození.

Dolly Parton zdroj: Profimedia

Sama sobě modelkou

Co dělá tuhle kolekci výjimečnou, je fakt, že Dolly Parton ji nejen navrhla, ale také sama prezentuje. A právě tady přichází moment, který bourá stereotypy. V osmdesáti letech se staví před objektiv a ukazuje, že sebevědomí není otázkou věku, ale postoje. Její vizuální styl zůstává věrný tomu, co ji proslavilo – výraznost, ženskost a hravost.

Styl jako životní filozofie

Dolly Parton nikdy neskrývala, že její vzhled je součástí její identity. Od ikonických blond vlasů po třpytivé outfity – všechno má svůj význam. Její přístup k módě je jednoduchý: bavit se, nebát se a zůstat sama sebou. Právě proto její nová kolekce nepůsobí jako snaha držet krok s trendy, ale jako přirozené pokračování jejího životního stylu.

Věk jako výhoda, ne překážka

To, co na celé spolupráci fascinuje nejvíc, není samotná móda. Dolly Parton ukazuje, že kreativita, odvaha i chuť tvořit nemají žádnou věkovou hranici. Naopak – zkušenosti a nadhled mohou být v určitém momentu největší výhodou.

Zdroje:
People, goodamerican.com, dollyparton.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

