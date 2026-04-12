Hlas písně „Jolene“ v 80 letech šokuje: Dolly Parton v džínách strhla pozornost
12. 4. 2026 – 20:26 | Magazín | Jana Szkrobiszová
V době, kdy většina lidí zpomaluje, ona přidává. Dolly Parton ve svých osmdesáti letech nejen zpívá, ale vstupuje i do světa módy a rovnou ve velkém stylu.
Nová denimová kolekce, kterou sama představuje, není jen o oblečení. Je o postoji k životu, který inspiruje ženy napříč generacemi.
Ikona, která se nezastavuje
Jméno Dolly Parton je už desítky let synonymem pro nezaměnitelný styl, energii a autenticitu. Americká country legenda se proslavila nejen hudbou, ale i schopností neustále se proměňovat a zůstávat relevantní.
Za svou kariéru prodala miliony desek, získala desítky ocenění a vybudovala si status kulturní ikony. Přesto se nikdy neuzavřela do minulosti. Naopak – i dnes aktivně tvoří, podniká a inspiruje.
Denim, který má příběh
Nejnovější projekt zpěvačky vznikl ve spolupráci se značkou Good American, kterou založila Khloé Kardashian. Výsledkem je kolekce s názvem Dolly’s Joleans.
Název odkazuje na legendární hit „Jolene“, který patří k nejznámějším skladbám Parton. Stejně jako píseň i kolekce pracuje s emocí, ženskostí a sebevědomím.
Denimové modely kombinují:
- vysoký pas pro lichotivou siluetu
- rozšířené nohavice inspirované retro stylem
- ozdobné prošívání a detaily, které odkazují na country estetiku
Nejde ale jen o design. Kolekce klade důraz na pohodlí a nositelnost, což je v dnešní módě klíčové.
Inkluzivita, která není jen slovo
Značka Good American dlouhodobě staví na myšlence, že móda má být pro všechny. Spolupráce s Parton tuto filozofii ještě posiluje.
Kolekce je dostupná v široké škále velikostí a cílí na ženy různých typů postav i věku. Právě to je jeden z důvodů, proč spojení s Parton dává smysl. Sama zpěvačka totiž celý život ukazuje, že styl není otázkou konfekční velikosti ani data narození.
Sama sobě modelkou
Co dělá tuhle kolekci výjimečnou, je fakt, že Dolly Parton ji nejen navrhla, ale také sama prezentuje. A právě tady přichází moment, který bourá stereotypy. V osmdesáti letech se staví před objektiv a ukazuje, že sebevědomí není otázkou věku, ale postoje. Její vizuální styl zůstává věrný tomu, co ji proslavilo – výraznost, ženskost a hravost.
Styl jako životní filozofie
Dolly Parton nikdy neskrývala, že její vzhled je součástí její identity. Od ikonických blond vlasů po třpytivé outfity – všechno má svůj význam. Její přístup k módě je jednoduchý: bavit se, nebát se a zůstat sama sebou. Právě proto její nová kolekce nepůsobí jako snaha držet krok s trendy, ale jako přirozené pokračování jejího životního stylu.
Věk jako výhoda, ne překážka
To, co na celé spolupráci fascinuje nejvíc, není samotná móda. Dolly Parton ukazuje, že kreativita, odvaha i chuť tvořit nemají žádnou věkovou hranici. Naopak – zkušenosti a nadhled mohou být v určitém momentu největší výhodou.