Hit nového letáku Actionu za 25 korun: Nádobí i kuchyň zavoní po pomeranči a jasmínu
11. 5. 2026 – 7:37 | Magazín | BS
Ne vždycky je potřeba se zaměřovat na velké spotřebiče, rozpočtu krásně pomůže i ekonomické rozhodování, když přijde na menší věci a čistící přípravky.
Chtělo by se mávnout rukou, že na ceně drobností vlastně až tak nezáleží. Vždyť je přeci celkem jedno, jestli koupíte jar za 25 korun nebo za 50, však koho vytrhne pár desítek korun?
Jenže dobří hospodáři velmi dobře vědí, že spousta malých rozdílů má tendence se velmi rychle nasčítat, tady deset korun, támhle dvacka, tady vruty za korunu místo tří, tam klipsy za bůra místo deseti korun, tekuté mýdlo za 25 místo 50 a za pár let můžete najednou letět třeba na Maledivy.
Což je samozřejmě jen příkladová nadsázka, ale pointa je jasná: Malé šetření se v součtu velmi vyplatí. A nový leták oblíbeného řetězce Action k němu nabízí ideální příležitost: Hned na titulní straně se skví Prostředek na mytí nádobí A Good Clean za velmi dostupných 24,90.
Jedná se lidově řečeno o půl litru jaru, který ale při ceně 50 korun na litr vyjde dramaticky lépe než jeho oficiální jmenovec – skutečný Jar většinou stojí přes 70 korun za litr a v některých drogeriích klidně stovku.
A to je přesně ten zdánlivě malý rozdíl, který ale reálně činí dobře 50 %.
Navíc vás může hřát ekologická radost. Prodejce slibuje, že 99 % složek obsažených v prostředku je rostlinného původu a že prostředek obdržíte ve 100% recyklované lahvi.
„Nechte se při mytí nádobí překvapit letní vůní pomeranče a jasmínu,“ láká oficiální popis. A skutečnost, že si ji můžete dopřát opravdu jen za pár korun, rozhodně ničemu neškodí.