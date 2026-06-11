Hit letošního léta za pakatel: Action prodává přístroj na ledovou tříšť za cenu jednoho oběda
11. 6. 2026 – 7:39 | Magazín | BS
Nesmírně populární ledové nápoje si nyní můžete připravit doma sami za cenu, díky které se investice vrátí klidně i během jediného víkendu.
Fenomén letošního léta je už teď celkem jasný: Kam se člověk podívá, tam si někdo užívá ledovou tříšť či různé ledové pochoutky podobného ražení. Není divu, že obchodníci také vycítili příležitost a snaží se na vlně zájmu jaksepatří svézt. V regálech snad všech obchodů s elektronikou se najednou začaly objevovat přístroje na led, drcení ledu, ledovou tříšť a podobně.
Většinou za ně ale dáte tisíce korun (a občas ještě víc), a to si pak člověk přeci jen rozmyslí, jestli mu za to ony barevné kelímky sladkého letního ochlazení opravdu stojí.
I pokud se vám ale zrovna dvakrát nezamlouvá za výrobu ledové tříště vysolit čtyřmístnou částku, nemusíte se děsit: Action nabízí velmi dostupné řešení. A vzhledem k tomu, že kelímek ochucené tříště od prodejce někde na ulici umí stát klidně padesátikorunu, investice do přístroje, který najdeme v novém letáku oblíbeného diskontního řetězce, se vyplatí už po nějakých osmi porcích.
Výrobník Slush Ice Maker totiž stojí 399 korun, tedy zhruba tolik, co jeden trochu lepší oběd s pitím. A nebo právě osm kelímků tříště někde na ulici nebo pláži.
Samozřejmě je ale potřeba zůstat nohama na zemi: Přístroj za čtyři stovky celkem očekávatelně nemá vlastní kompresor a sám neumí nic zmrazit, musíte tedy použít normální kostky ledu z mrazáku. Pak už se ale začne dít magie a jemnou ledovou tříšť, kterou výrobník produkuje, vám sám smíchá, s čím je libo.
Což s sebou ještě navíc nese tu výhodu, že budete vždy dobře vědět, co pijete. Ať už to bude stoprocentní, čistý džus či sirup pro děti, nebo třeba daiquiri či margarita pro večerní posezení s dospělými. Žádná umělá barviva, žádné zbytečné přídavky. Složení máte čistě ve vlastních rukách.
Použití, jak už padlo, je velmi snadné:
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Do přístroje nasypete klasické kostky ledu z vašeho mrazáku.
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Přidáte vaši oblíbenou příchuť – může to být ovocný sirup, ovocný džus, slazený čaj, nebo v případě večerní party alkoholový základ. Představivosti se meze nekladou.
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Přístroj zapnete a necháte ho, ať led rozdrtí a promíchá s tekutinou do konzistence typického "slushy" nápoje. Toť vše.
Pokud potřebujete přístroj s vlastním chlazením a přes to nejede vlak, Action v tomto případě nepomůže a vy budete muset sáhnout do kapsy pro tisíce až desetitisíce korun. Jakmile ale nevadí použití ledu z mrazáku, máte o letní radovánky postaráno.