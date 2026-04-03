Historický rekord padl: toto víno se prodalo za astronomickou sumu
3. 4. 2026 – 14:39 | Zpravodajství | Alex Vávra
Láhev vzácného burgundského vína z roku 1945 překonala všechny dosavadní rekordy, když se v aukci prodala za téměř 19 milionů korun. Výjimečný ročník, omezený počet lahví a jedinečný původ z něj dělají jeden z nejcennějších sběratelských klenotů v historii vinařství.
Láhev vína z roku 1945 se zapsala do historie jako nejdražší kdy vydražený exemplář svého druhu. Na prestižní aukci La Paulée pořádané společností Acker v New Yorku se prodala za ohromujících 812 500 dolarů, což odpovídá přibližně 19 milionům korun. Tento výsledek přitáhl pozornost nejen sběratelů, ale i širší veřejnosti, protože ukazuje, kam až může sahat hodnota výjimečných vín. Šlo o 750ml láhev Domaine de la Romanée-Conti 1945, která pocházela z osobního sklepa Robert Drouhin, jedné z nejrespektovanějších osobností vinařského světa v Burgundsko.
Ještě před několika lety by se taková cena zdála nepředstavitelná. Předchozí rekord z roku 2018 činil 558 000 dolarů, tedy zhruba 13 milionů korun. Nárůst o téměř polovinu během několika let jen potvrzuje rostoucí zájem o raritní vína a jejich postavení jako investičního aktiva.
Výjimečnost ročníku 1945
Ročník 1945 není jen starý, ale především historicky unikátní. Pochází z období těsně po druhé světové válce a představuje poslední víno vyrobené předtím, než Domaine de la Romanée-Conti přistoupilo k zásadní změně a znovu vysadilo své nejstarší vinice. Tyto původní keře byly mimořádné tím, že přežily nejen dvě světové války, ale i ničivou pohromu v podobě mšička révokaz, která na konci 19. století zničila většinu evropských vinic.
Právě tato kontinuita dává vínu výjimečný historický rozměr. Každá láhev v sobě nese příběh téměř století vinařské tradice regionu. Navíc produkce byla extrémně omezená. Zatímco vinařství běžně vyrábí mezi 5 000 a 6 000 lahvemi ročně, z tohoto konkrétního ročníku vzniklo pouze přibližně 600 kusů. To z něj činí skutečný sběratelský poklad.
Vinice produkuje výhradně červená vína, a to především z odrůdy Pinot Noir, která je známá svou elegancí, jemností a schopností odrážet terroir, tedy charakter místa, kde byla vypěstována.
Proč patří mezi nejcennější vína světa
Hodnota tohoto vína nespočívá jen v jeho stáří nebo omezeném množství. Klíčovou roli hraje i jeho původ. Hrozny pocházely z rév, které nebyly upraveny k odolnosti vůči révokazu, což je označováno jako pre-phylloxera. Takové vinice dnes prakticky neexistují, protože většina byla po zkáze v 19. století nahrazena odolnějšími podnožemi.
Podle znalců právě tato skutečnost dává vínu mimořádnou hloubku, komplexnost a charakter, který nelze napodobit. Degustace takového vína je proto považována za jedinečný zážitek, který se může opakovat jen velmi zřídka. Předseda společnosti Acker John Kapon měl možnost toto víno ochutnat pouze třikrát za život a označil ho za nejlepší, jaké kdy pil.
Význam vinařství Domaine de la Romanée-Conti potvrzuje i jeho dominance na aukčním trhu. Podle aukční síně Sotheby's tvoří vína tohoto producenta významnou část světových aukčních prodejů a pravidelně dosahují nejvyšších cen. V roce 2025 například padl další rekord, když kolekce dvanácti lahví ročníku 1990 byla prodána v Hong Kong za téměř 10,5 milionu korun.
Příběh této jediné láhve ukazuje, že víno už dávno není jen nápojem, ale také symbolem historie, prestiže a investice. V případě ročníku 1945 se spojuje jedinečný původ, extrémní vzácnost i mimořádná kvalita, což z něj činí skutečný klenot vinařského světa.