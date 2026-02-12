Historický obrat: Lufthansa přijímá odpovědnost za éru nacismu
12. 2. 2026 – 7:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Německá Lufthansa po sto letech existence otevřeně přiznává svou temnou kapitolu. Po desetiletích právního oddělování se od předválečné éry nyní přijímá odpovědnost za zapojení do nacistického režimu, využívání nucené práce i podíl na válečné mašinerii Třetí říše.
Německá Lufthansa si letos připomíná sto let od svého vzniku. Místo oslav bez stínů se ale vedení společnosti rozhodlo otevřít i kapitolu, která byla po desetiletí nepohodlná. Aerolinka veřejně přijala odpovědnost za své zapojení do nacistického režimu během druhé světové války a přiznala, že byla součástí systému, který využíval nucenou práci a podílel se na válečné mašinerii Třetí říše. Jde o zásadní obrat v přístupu firmy k vlastní minulosti.
Generální ředitel Carsten Spohr na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem uvedl, že Lufthansa byla jednoznačně integrována do struktur národně socialistického státu. Společnost podle něj využívala nuceně nasazené pracovníky a podílela se na budování tajného letectva pro režim, které bylo zapojeno do válečných zločinů a dalších kriminálních aktivit. Přiznání přišlo po zveřejnění rozsáhlé historické studie, kterou si firma objednala v souvislosti se svým výročím.
Od národního dopravce ke zbrojnímu podniku
Kořeny společnosti sahají do roku 1926, kdy vznikla Deutsche Luft Hansa AG jako státem podporovaný letecký dopravce. Už v meziválečném období hrála důležitou roli v rozvoji civilního letectví v Německu a postupně budovala síť evropských i dálkových linek. S nástupem nacistického režimu v roce 1933 se však firma stále těsněji propojovala se státní mocí.
Členové představenstva i dozorčí rady vstupovali do nacistické strany již od počátku třicátých let. Jako státní aerolinka přepravovala vládní představitele a zároveň se zapojila do zbrojní výroby i spolupráce s Luftwaffe. V roce 1944 tvořily příjmy ze zbrojního sektoru více než dvě třetiny celkového obratu společnosti. Historici uvádějí, že ve výrobě, opravárenských a údržbových provozech bylo vykořisťováno více než 12 000 nuceně nasazených lidí, mezi nimi i děti.
Po porážce nacistického Německa byla Deutsche Luft Hansa AG rozpuštěna a v roce 1946 definitivně zanikla. Zdánlivě tím skončila i její historie. Realita však byla složitější.
V roce 1953 vznikla nová Deutsche Lufthansa AG. Založili ji bývalí zaměstnanci původní společnosti poté, co odkoupili název a logo zaniklé firmy. Oficiálně šlo o nový subjekt, který zdůrazňoval právní a organizační přerušení kontinuity. Tento argument se stal po desetiletí klíčovým štítem proti otázkám odpovědnosti.
Historik Lutz Budrass dlouhodobě upozorňoval, že mezi oběma společnostmi existovala výrazná personální kontinuita. Klíčové postavy nové Lufthansy působily už v éře Třetí říše, například místopředseda Kurt Weigelt či Kurt Knipfer, bývalý pruský důstojník, který podnik vedl až do roku 1945. Podle Budrasse nebyla Lufthansa, stejně jako většina velkých německých firem, po válce skutečně pohnána k odpovědnosti.
Sto let a změna postoje
U příležitosti stoletého výročí se vedení společnosti rozhodlo tento přístup přehodnotit. Lufthansa nyní otevřeně uvádí, že při zkoumání své historie se nemůže omezovat pouze na poválečné období. Součástí jejích dějin jsou i roky od založení až po úpadek první společnosti.
Nová historická publikace, která bude distribuována více než 100 000 zaměstnancům, a expozice v návštěvnickém centru mají podle vedení přispět k tomu, aby si firma svou minulost plně uvědomila. Spohr uvedl, že společnost je hrdá na to, čím je dnes, ale ignorovat temná a obtížná léta by nebylo poctivé.
Lufthansa se po válce postupně vypracovala v jednu z největších leteckých skupin na světě. Obnovila dálkové linky, stala se symbolem poválečné obnovy západního Německa a později i sjednocené spolkové republiky. Dnes je globálním hráčem s rozsáhlou flotilou a mezinárodní sítí. Právě proto má její rozhodnutí otevřeně přiznat temné kapitoly minulosti zvláštní váhu.
Sto let existence tak není jen příležitostí k bilancování obchodních úspěchů a technologického pokroku. Je také momentem, kdy se jedna z ikon německého průmyslu rozhodla přestat oddělovat svou současnost od problematických kořenů. Přijetí historické odpovědnosti sice nemění minulost, může však ovlivnit to, jak bude firma vnímána v budoucnu.