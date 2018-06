Historická schůzka Trumpa s Kimem: Koreu čeká jaderné odzbrojení

GALERIE AKTUALITA - Aktuality autor: von

Slib odstranění jaderných zbraní z celého Korejského poloostrova. To je hlavní výsledek summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho severokorejského protějšku Kim Čon-Una v Singapuru. Setkání trvalo 38 minut, na závěr schůzky oba státníci podepsali společný dokument. Dlouho očekávaná událost ale vyvolala i negativní reakce, především kvůli údajně až příliš vřelému stisku rukou obou politiků.

Americký prezident také slíbil, že "určitě" pozve Kima do Bílého domu. O této možnosti mluvil již dříve, pokud bude summit úspěšný. Podle Trumpa se oba vůdci v budoucnosti "sejdou ještě mnohokrát".

Podepsaný dokument je podle Trumpa "velmi významný". "Všichni budou výsledkem ohromeni," uvedl Trump na adresu podepsaného textu.

"Rozhodli jsme se opustit minulost. Svět uvidí velkou změnu," zdůraznil po podpisu Kim Čong-un. Trumpovi poděkoval, že umožnil, aby se summit uskutečnil.

Navázaný skvělý vztah

Po necelé hodině skončilo v Singapuru setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem mezi čtyřma očima. Rozhovory pak pokračovaly za účasti dalších členů obou delegací. Trump hodnotí úvodní jednání s Kim Čong-unem jako velmi dobré. Prohlásil, že s vůdcem KLDR navázal skvělý vztah, a věří, že společně problémy vyřeší.

Jednání americké a severokorejské delegace se účastnili americký ministr zahraničí Mike Pompeo, Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton a personální šéf Bílého domu John Kelly.

Za Severní Koreu k jednacímu stolu mimo jiné usedl bývalý šéf severokorejské tajné služby Kim Jong-čchol, který má nyní v Pchjongjangu na starosti vztahy s Jižní Koreou. Tento severokorejský činitel se počátkem června setkal s prezidentem Trumpem a doručil mu osobní dopis od vůdce KLDR.

Čtyřhvězdičkový generál Kim Jong-čchol působil v minulosti jako šéf vojenské rozvědky, kterou Soul viní z toho, že v roce 2010 nechala torpédovat jihokorejskou korvetu Čchonan, na jejíž palubě zahynulo 46 námořníků. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. V témže roce údajně Kim Jong-čchol naplánoval také ostřelování jihokorejského ostrova Jonpchjong, které si vyžádalo čtyři jihokorejské oběti.

Dnešního jednání s americkými činiteli se zúčastnil rovněž severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho a místopředseda ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce Ri So-jong. Podle televizních záběrů naopak není přítomna mladší sestra severokorejského diktátora Kim Jo-čong, která Kima doprovázela při jeho dubnových jednáních v Jižní Koreji.

Kritika za příliš srdečný pozdrav

Srdečný stisk rukou severokorejského vůdce a amerického prezidenta se dočkal množství kritických reakcí na sociálních sítích. Někteří političtí komentátoři i lidé diskutující na internetu jsou rozhořčeni také záběry na střídavě umístěné americké a severokorejské vlajky, před kterými oba státníci pózovali novinářům. Podle kritiků šéf Bílého domu diktátorovi země, která hrubě porušuje lidská práva, pomáhá legitimně vystupovat na světové scéně.

"Tady máme prezidenta ze svobodné části světa, jak si potřásá rukou s jedním z nejbrutálnějších diktátorů v dějinách, s mužem obviňovaným ze zločinů proti lidskosti. Stojí společně před americkými a severokorejskými vlajkami, kterým je dána stejná důležitost," píše komentátor Steve Grzanich.

Také odbornice na Severní Koreu v americkém Wilsonově centru Jean H. Leeová upozorňuje, jaký význam má pro KLDR stisk ruky Trumpa s Kimem. "V Severní Koreji to bude vyzdvihováno jako okamžik, kdy Spojené státy uznaly Severní Koreu jako sobě rovnou," uvádí Leeová. Podle ní skutečnost, že americký prezident přeletěl polovinu světa, aby se setkal s vůdcem "velmi chudé a velmi malé země", dává Kimovi obrovskou legitimitu.

"Právě to měl Kim v úmyslu, když stupňoval své zbrojní testy. Chtěl přimět amerického prezidenta, aby s ním zasedl k jednacímu stolu. Je pro mě šokující sledovat, že mu dáváme přesně to, co chtěl," tvrdí Leeová.