Hertl dal rozhodující gól a zařídil vítězný vstup hokejistů Vegas do finále NHL
3. 6. 2026 – 10:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5:4 na ledě Caroliny.
Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play off. Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen jeho spoluhráč Shea Theodore, který vstřelil jednu branku a dvě připravil. Série bude pokračovat na stejném místě v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského času.
"Samozřejmě potěší, když dáte vítězný gól. Ale jsem hrdý na náš týmový výkon, na každého jednotlivého hráče," řekl Hertl. "Není to vždy o gólech, jde hlavně o detaily. Masivní bloky, všechny ty malé zákroky. Na tom všem v této fázi sezony záleží. A po tom slabém začátku jsme udělali hodně dobrých věcí.
Carolina vedla ve třinácté minutě po gólech Nikolaje Ehlerse 2:0, ale v čase 24:35 už prohrávala 2:3. Ještě v první třetině snížil Theodore a po přestávce na něj navázali William Karlsson a Ivan Barbašov.
Domácí se z rychlého obratu oklepali a ve 33. minutě vyrovnal Jordan Staal. Vegas vrátil vedení v úvodu třetí třetiny Brett Howden, který je s 11 trefami nejlepším střelcem letošního play off.
Carolina opět odpověděla, o smazání manka se postaral Shayne Gostisbehere. Prodloužení odmítl Hertl, který se prosadil precizní střelou z mezikruží.
Hertl nastupoval ve třetím útoku a odehrál 15 minut a deset sekund. Důvěru dostával i v přesilovkové formaci, která se skládala z pěti útočníků a na ledě zůstávala většinu času početní výhody. Odchovanec pražské Slavie v zápase dvakrát vystřelil. Kromě gólové rány ještě nebezpečně vypálil v přesilové hře z mezikruží za stavu 3:2.
Carolina začala zostra. Už po 25 sekundách otevřel skóre z přečíslení Ehlers střelou z levého kruhu. V dalším střídání trefil domácí obránce Jaccob Slavin horní tyč. Ehlers zvýšil ve třinácté minutě z úniku, ve kterém uspěl s bekhendovou kličkou a zakončením mezi betony.
Tým Vegas se dostal do hry z nenápadné akce. Obránce Theodore vystřelil od modré čáry a puk skončil pravděpodobně i po teči bránícího Erika Robinsona v brance. Domácím mohl vrátit dvougólový náskok z úniku Logan Stankoven, ale Carter Hart zasáhl betonem.
Vstup do prostřední třetiny vyšel tentokrát Vegas. Po třiceti sekundách vyrovnal Barbašov střelou z levého kruhu k bližší tyči a ve 25. minutě už hosté vedli. Karlsson zůstal po bekhendové přihrávce Mitche Marnera od zadního mantinelu osamocený před brankou a nemýlil se. Hostům stačilo k obratu osm střel.
"Začali jsme otřesně. Ale měli jsme ještě dost času a věřili si," uvedl Karlsson. "Měli jsme nějakou představu, jak proti Carolině hrát, ale do stavu 0:2 jsme ji vůbec nenaplňovali. Museli jsme si to vyříkat," uvedl kouč Vegas John Tortorella.
Carolina se mohla opřít o třetí formaci, která vstřelila i třetí branku týmu. Z levého kruhu se prosadil Staal. Jeho spoluhráč z útoku Jordan Martinook poté trefil tyč a na druhé straně rozezvonil brankovou konstrukci i Jack Eichel.
Rychlý gól padl i ve třetí třetině. Na přihrávku Theodorea si sjel k pravé tyči Howden a jemnou tečí usměrnil puk za záda Frederika Andersena. Domácí se nevzdali, z levého kruhu vyrovnal Gostisbehere.
Hertl se mohl do statistik zapsat už v 54. minutě. Český útočník přihrál před odkrytou branku Coltonu Sissonsovi, který ale pod tlakem netrefil puk ideálně. Na druhé straně se vytáhl Hart při střele Setha Jarvise.
V dalším střídání uvolnil Sissons milimetrovou bekhendovou zadovkou Hertla, který vydařenou ranou nad vyrážečku Andersena rozhodl. Domácí se ve zbytku zápasu z šoku nevzpamatovali a na nic vážného se nevzmohli ani při hře bez gólmana.
"Myslím, že hráli o trochu lépe než my," řekl kapitán Caroliny Jordan Staal. "Dodržovali svůj plán, byli agresivní při napadání a hráli pak v našem pásmu. Proměnili šance, které měli. Očekávali jsme ale boj. Prohra nás mrzí. Musíme se zlepšit, pokud je chceme porazit," dodal.