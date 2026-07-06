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Herectví už má plné zuby? Tereza Ramba: Chtěla bych dělat něco jiného

6. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Herectví už má plné zuby? Tereza Ramba: Chtěla bych dělat něco jiného
zdroj: Profimedia.cz
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Oblíbená herečka přiznala nemalé ambice ohledně toho, co všechno by chtěla dělat. Jen jí trochu brání nedostatek času.

Slavná herečka Tereza Ramba při rozhovoru ve Varech přiznala, že by ráda rozšířila svou kariéru a posunula se novým směrem. Od filmu a seriálu úplně odejít nechce, o zas tak ostrou změnu nemá zájem, ale láká ji především scenáristická práce a režie.

Nutno dodat, že pokud někdo ví, jak má vypadat správný seriál nebo film, bude to pravděpodobně právě Tereza, protože zkušeností má z první ruky opravdu dost: Za dvacet let své kariéry ztvárnila celkem přes 30 různých rolí.

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Pravděpodobnost, že by byla schopná přijít s dobrým scénářem, tak není úplně zanedbatelná. A rozhodně to chce zkusit: „Určitě, moc se na to těším,“ potvrdila pro eXtra.cz.

Stagnovat v kariéře totiž nechce: „Myslím si, že je to nevyhnutelný další krok,“ zamyslela se.

Důvod, proč ale naplnění svých ambic až dosud spíše odkládala, je jasný. Prostě neměla čas: „Je to kvůli dětem, firmám, filmům… Myslím si, že my toho máme fakt hodně moc a zároveň jsme v takovém věku, kdy je to intenzivní,“ svěřila se.

V tomto ohledu ale svítá na lepší časy: „Zároveň mám poprvé obě děti v institucích. Takže se mi malinko uvolnily ruce a myslím si, že to bude tak pokračovat,“ uvedla.

Tak uvidíme. Možná to nepotrvá dlouho a na televizních obrazovkách či stříbrném plátně budeme moci zhlédnout nějaký výsledek její režisérské či scenáristické práce.

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Tagy:
konec změna kariéra herečka režisér scénář scenárista
Zdroje:
Extra.cz, ahaonline.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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