Helena Vondráčková oslaví životní jubileum koncertem v pražském Edenu

29. 6. 2025 – 14:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Helena Vondráčková oslaví 19.června 2027 své 80. narozeniny koncertem s podtitulem Velko sladko mámivá show na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu.

Půjde o jediné místo a jediné vystoupení toho roku, kdy populární zpěvačka zazpívá pod širým nebem. Vondráčková se kvůli tomu rozhodla v roce 2027 odmítnout všechny nabídky koncertů v tuzemsku, aby se mohla soustředit na jeden večer. ČTK o tom za pořádají agenturu Ságl Production informovala Hana Tietze.

"Když se mě organizátoři koncertů v Česku dotazovali na termíny v roce 2027 a moji nejbližší mě upozornili na osmdesáté jubileum, rozhodla jsem se oproti jiným letům jinak. Připravit pro své fanoušky něco velkého, jedinečného a jediného v České republice. Připravuji koncert na stadionu. Těším se a jsem vděčna za zájem," uvedla Vondráčková.

Fotbalový stadion v Edenu se v minulosti už několikrát stal místem velkých koncertů nejenom zahraničních, ale i českých hudebních hvězd. Vystoupili zde například Marek Ztracený, skupiny Kabát a Lucie či Ben Cristovao. Příští rok na něm dvakrát zazpívá i Ewa Farna.

Vondráčková loni shrnula na CD Evergreeny a na vinylové podobě kompilace Best of The Best svoji šedesátiletou koncertní kariéru. Oba výběry obsahují několik desítek skladeb z téměř 1700 písní, které od roku 1964 nazpívala. Vybrané nahrávky ukazují i její odbočení ze středního proudu. Například v roce 1978 s Martinem Kratochvílem natočila jazzrockové album Paprsky. Jejím největším žánrovým odbočením byla píseň Bulháři s rapovým projektem J.A.R. Na klip k této skladbě, ve kterém si zahrála lehkou dívku stepující na stole mafiána, si v roce 1999 stěžoval tehdejší bulharský velvyslanec.

Svůj první koncert měla Vondráčková v roce 1964 při soutěži Hledáme nové zpěváky, kde zaujala natolik, že dostala nabídky do divadla Rokoko i do Semaforu. Jejími pěveckými partnery byli například Hana Zagorová, Eva Urbanová, Waldemar Matuška, Jiří Korn, Karel Černoch, Marie Rottrová a mnozí další.

Celosvětově prodala Vondráčková 20 milionů desek, doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Zatím poslední studiové album Tvrdohlavá vydala před čtyřmi lety. V roce 2021 vyšlo v reedici její první studiové album Ostrov Heleny Vondráčkové z roku 1970.

Před dvěma lety Vondráčková v dokumentu režiséra Iva Macharáčka, který uvedla Česká televize, hovořila o svých úspěších i těžkých chvílích. Dokument plný archivních záběrů připomíná úspěchy Vondráčkové i stinné stránky popularity. Nevyhýbá se ani kontroverzním tématům. Vysvětluje, proč na rozdíl od většiny umělců nepodepsala takzvanou Antichartu, přestože se její jméno objevilo na seznamu jejích signatářů. V dokumentu se vrací také k nucenému rozpadu skupiny Golden Kids, ve které zpívala s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou, i k jejich obnovené spolupráci po roce 1989, která skončila soudními spory.