Hejtman Půta míří před soud kvůli úplatkům. Hrozí mu až deset let

Liberecký státní zástupce Radim Kadlček podal obžalobu na 13 lidí a čtyři firmy v souvislosti s úplatky u dvou evropských projektů. Dopustit se měli šesti trestných činů. Nejpřísnější trestní sazba je od pěti do 12 let, právní kvalifikace se u jednotlivých osob liší, popsal Kadlček. Mezi obžalovanými je i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN), který obvinění rozhodně odmítá.

"Ničeho nezákonného jsem se nedopustil. Jsem rád, že po více než třech letech od mého obvinění soud začne a já se před ním budu moci obhájit. Byl to jeden ze dvou důvodů, proč jsem se vzdal poslaneckého mandátu," uvedl Půta.

Kadlček s podáním obžaloby čekal právě na oficiální vyrozumění ze sněmovny, že se Půta vzdal poslaneckého mandátu a nevztahuje se na něj imunita. "Byl to poslední dokument, který jsem vyžadoval," uvedl státní zástupce.

Půta byl už v listopadu 2014 obviněn z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Projekt za 65 milionů korun měl získat evropskou dotaci z ROP Severovýchod. Žádné evropské peníze ale na projekt vyplaceny nebyly. Od začátku byl projekt veden jako rizikový, a peníze tak měl získat až po jeho skončení a celkové kontrole.

Hejtman je obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí pět až deset let vězení. Půta od začátku obvinění odmítá a neúspěšně proti němu podal stížnost. Jediné, co již dříve připustil jako chybu, bylo, že se kromě kanceláře na hejtmanství setkával s některými obžalovanými na benzince.

"Policie mi klade za vinu, že jsem aktivně prosazoval projekt rekonstrukce kostela v Liberci. Prosazovat, aby projekty Libereckého kraje získaly peníze z ROP Severovýchod, je ale součástí práce hejtmana. Kritiku bych si zasloužil spíš za to, kdybych to nedělal. Žádný úplatek jsem za to ani za nic jiného nedostal," uvedl dnes hejtman.

Kauza se týká ještě jednoho evropského projektu, a to oddychové zóny Perštýn za více než 30 milionů korun. V tom ale Půta jako obviněný nefiguruje. Oba projekty připravila obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany, ani na jeden nebyly nakonec čerpány evropské dotace.

Obžaloba je podle Kadlčka velmi rozsáhlá. Obžalovaní jsou stíhaní pro trestné činy poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.