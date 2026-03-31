Hegseth: Příští dny ve válce s Íránem budou rozhodující, Teherán čelí dezercím
31. 3. 2026 – 15:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci.
Americké údery podle něj oslabují morálku a jsou důvodem rozsáhlé dezerce v íránských ozbrojených silách. Teherán za posledních 24 hodin vypálil zatím nejnižší počet raket od začátku války, prohlásil šéf Pentagonu.
"Máme čím dál více možností, zatímco oni jich mají méně. Během pouhého měsíce jsme stanovili podmínky, následující dny budou rozhodující. Írán to ví, a není skoro nic, co by s tím po vojenské stránce mohli udělat," řekl americký ministr obrany. Írán se podle něj také potýká s nedostatkem klíčového vojenského personálu a vysoce postavení lídři jsou frustrovaní.
Šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine na stejné tiskové konferenci řekl, že Spojené státy nadále oslabují íránské vojenské kapacity. Mimo jiné podnikají údery na výrobní a výzkumná zařízení v zemi a zničily více než 150 lodí íránského námořnictva.
Pokud Teherán neuzavře s Washingtonem dohodu, americká armáda bude v útočné kampani podle Hegsetha pokračovat ještě intenzivněji. Jednání o ukončení konfliktu pokračuje a získává na síle, míní zároveň ministr. Hegseth odmítl sdělit, zda USA v Íránu zahájí pozemní útok.
Šéf Pentagonu novinářům řekl, že o víkendu navštívil americké vojáky na Blízkém východě. Konkrétnější s odkazem na bezpečnost být nechtěl, ale popsal své setkání s vojačkou, která se prý v odpovědi na otázku, co potřebuje ke své práci, usmála a odpověděla, že "více bomb".
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).