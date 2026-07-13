Havlíček: Vláda nechce být součástí kampaně prezidenta za znovuzvolení
13. 7. 2026 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda nechce být podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) součástí kampaně prezidenta Petra Pavla za znovuzvolení.
Havlíček to dnes řekl po jednání vlády na dotaz ke vztahům mezi kabinetem a hlavou státu. Vláda se podle něj soustředí na plnění svého programového prohlášení a svých úkolů v exekutivní rovině. Napětí mezi prezidentem a vládou trvá posledních několik měsíců, rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, který se konal minulý týden.
Pavel se v sobotu na festivalu Pohoda na Slovensku vyjádřil, že věří, že po sporech ohledně své účasti na summitu se jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem (ANO) uklidní. Už minulý týden novinářům řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů, což ale premiér o víkendu odmítl. České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. "Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně," uvedl Babiš.
Havlíček dnes řekl, že nedělní vyjádření bylo vyprovokováno mimo jiné prohlášením prezidenta, který podle něj o víkendu na Slovensku řekl, že západní spojenci mají určitou obavu o směřování ČR a Slovenska. "To není pravda, to je lež, nikdo ze západních spojenců nezpochybňuje naši cestu," řekl dnes vicepremiér. ČR je podle něj důvěryhodným hráčem v NATO, výborné vztahy má i v EU.
Kabinet má podle Havlíčka na drtivou většinu věcí jiný názor než prezident, na což mají obě strany právo. Je ale podle něj pochopitelné, že se vláda brání, když se prezident začne zúčastňovat politického klání. "Tím spíše, když jeho názory do značné míry rezonují s názory současné opozice," dodal.
Vztahy mezi prezidentem a vládou se vyostřily na začátku letošního roku. V lednu Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se ani po hodinovém odkladu nedostavili Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), kteří byli na jednání vlády. Následně se společná jednání nejvyšších ústavních činitelů neobnovila a komunikace mezi Hradem a vládou se omezila především na přímá jednání prezidenta s premiérem. Pavel by chtěl setkávání znovu obnovit, schůzky ke koordinaci a konzultacím o zahraniční politice chybí i podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).
Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura k nim ČTK napsal, že je suverénní právo premiéra rozhodovat, s kým bude svou práci konzultovat a s kým ne. "Já osobně jsem zvyklý se bavit i s názorovými oponenty, přestože vím, že je prezident normalizační komunista a jeho nejbližší okolí má přímé vazby na zbrojaře, kteří prosazují pokračování zabíjení lidí na Ukrajině," uvedl.
Advokát Tomáš Nahodil ve vyjádření pro ČTK uvedl, že pokud by premiér či členové vlády odmítli výzvu prezidenta ke společnému projednání zahraničněpolitických otázek, porušili by tím své ústavní povinnosti. "Podle ústavy má totiž prezident právo projednávat s vládou nebo s jejími jednotlivými členy otázky, spadající do jejich působnosti. Jde o další ústavou předvídanou formu spolupráce těchto dvou ústavních orgánů moci výkonné," podotkl.