Havlíček podepsal s firmou Rolls-Royce SMR memorandum o přípravě malých reaktorů
21. 7. 2026 – 16:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes v Británii podepsal memorandum o porozumění se společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR.
Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory (SMR) v České republice. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se posuzují zejména Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku.
"Jaderná energetika je klíčovým pilířem stabilní a bezpečné energetické budoucnosti České republiky a malé modulární reaktory budou její důležitou součástí. První takový reaktor plánujeme postavit v Temelíně a současně připravujeme i další lokality, například v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji," uvedl Havlíček u příležitosti podpisu memoranda, o kterém informoval na síti X.
Malé modulární reaktory představují podle tiskové zprávy MPO jeden z pilířů dlouhodobé energetické strategie společnosti ČEZ a České republiky. Mají doplnit velké jaderné bloky a obnovitelné zdroje a společně zajistit stabilní výrobu elektřiny. První takový reaktor má vzniknout poblíž současné jaderné elektrárny v Temelíně ve druhé polovině 30. let.
Podepsané memorandum o porozumění navazuje na předchozí dohody mezi Českou republikou a Británií v oblasti jaderné energetiky. Zaměřuje se na přípravu projektů zejména v Dětmarovicích a Tušimicích. Místní areály současných uhelných elektráren se podle MPO jeví jako vhodné pro umístění SMR, které vedle výroby elektřiny mohou zajistit dodávky tepla pro okolní města.
"Malé modulární reaktory jsou globální příležitostí pro český průmysl. Naše tradiční jaderné firmy mají dlouhou historii a unikátní know-how, které mohou díky své účasti na projektu malých modulárních reaktorů dále prohlubovat," uvedl člen představenstva společnosti ČEZ Tomáš Pleskač. Připomněl úspěch plzeňské Škoda JS, která se stala jedním ze dvou dodavatelů komponent pro SMR vyráběné touto britskou společností. Také podle Havlíčka je projekt "technologická příležitost s celosvětovým přesahem pro český průmysl".
"Jsme nadšeni, že budeme spolupracovat na třech českých lokalitách, které společně umožňují výstavbu až šesti malých modulárních reaktorů Rolls‑Royce SMR. Ty mohou vyrábět až tři gigawatty čisté a bezpečné elektřiny v České republice," řekl generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton. Dohoda podle něj navazuje na dosavadní partnerství se společností ČEZ a posouvá Rolls-Royce SMR k "nasazení celé flotily reaktorů v jednom z nejvýznamnějších evropských trhů pro SMR".
Každá elektrárna Rolls-Royce SMR má vyrábět 470 megawatt elektrického výkonu (MWe). Tento objem podle MPO vystačí na pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. První reaktor společnosti Rolls-Royce SMR má vzniknout v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu, kde už v minulosti fungovala jaderná elektrárna.