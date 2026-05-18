Havlíček jednal s prezidentem o energetice i o hospodářské strategii vlády
18. 5. 2026 – 16:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) dnes jednal s prezidentem Petrem Pavlem především o energetice, včetně plánu na zestátnění energetické společnosti ČEZ, ale i o hospodářské strategii vlády či o rozpočtu.
Tématem zhruba hodinového jednání naopak nebyl červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Havlíček to po schůzce řekl novinářům.
Setkání bylo podle ministra iniciované prezidentem, žádný další termín nyní v plánu není. "V zásadě musím říct, že jsme nenašli za celou tu dobu nějaké zásadní téma, kde bychom si nedokázali vysvětlit některé postoje," odpověděl ministr na dotaz o Pavlově postoji k vládnímu plánu na zestátnění společnosti ČEZ. S prezidentem podle něj zároveň panuje shoda například na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany.
Hospodářskou strategii vlády prezident podle Havlíčka pozitivně hodnotil už ve fázi přípravy. "Tvrdil a stále tvrdí, že to je velmi propracovaný a dobrý dokument," prohlásil ministr. Dnes hovořili o některých oblastech ze strategie a o tom, jak se je daří naplňovat. "Já jsem ukázal, jakým způsobem naplňujeme nejenom naše sliby, ale i cíle, právě v té oblasti energetické, případně nějakým způsobem se na to nahlíží z podnikatelského sektoru," řekl. Diskutovali i o tom, jak se vládě daří naplňovat ambice v rámci jádra, malých modulárních reaktorů či přípravy plynových zdrojů, uvedl.
Tématem jednání podle Havlíčka nebylo složení delegace na summit NATO. Podle ministra platí vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO). "V červnu to bude diskutováno na vládě, to znamená, je to potom o vyjádření všech členů vlády," řekl.
Před deseti dny Pavel na Hradě kvůli účasti na summitu přijal Babiše, shodu na složení delegace ale na schůzce nenalezli, a několik měsíců trvající spor o účasti na summitu tak pokračuje. Hlava státu trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil to, že zváží kompetenční žalobu. Zatím ji ale nechystá.