Hanbatá princezna! Kráska z pohádky se svlékla pro pánský časopis
5. 4. 2026 – 12:26 | Magazín | Jana Strážníková
Z fotek, které před nějakou dobou vytvořila herečka pro pánský magazín, se jistě orosil nejeden fanoušek.
Pamatujete Ptáka Ohniváka? Pohádka z ćesko-německé produkce spatřila světlo světa už v roce 1997 a světlo imaginárních reflektorů na sebe strhávala především princezna v podání ikonické německé herečky Tiny Ruland.
Někteří pánové si ale Tinu možná pamatují odjinud: Herečka se totiž nechala nepříliš zahalená zvěčnit pro legendární Playboy. A pozor, to hned několikrát, což je víc, než o sobě může prohlásit celá řada modelek.
První svlékání před foťákem si vyzkoušela už před téměř čtyřiceti lety: V roce 1988. Podruhé kývla na nabídku renomovaného periodika v roce 1995, kdy se objevila na obálce německého Playboye. A pak znovu v roce 2013, kdy už jí bylo 46 let, ale vůbec jí to nebránilo v tom vypadat nesmírně sexy.
Sama na své poslední focení vzpomíná na svém Instagramu. Od těch předchozích se ale podle všeho distancovala.
Jak sami vidíte, stydět se zkrátka nemá za co. A provokace má vůbec v krvi, což je znát i dnes, kdy už jí táhne na 60 let, ale bujným výstřihem, který by ostatně mohla závidět ledasjaká třicítka, na sociálních sítích opravdu nešetří.
Nikdy přitom prý nepodstoupila žádný estetický zákrok: „Chci čelit všeobecné posedlosti mládím a šílenství plastické chirurgie,“ uvedla.
„Tady vidíte ženu, která je sama sebou a jejíž každá část těla je stejně stará. Tak jak mě příroda stvořila,“ dodávala svého času pro Playboy.
Její nekompromisní postoj k plastikám i botoxu je ke slyšení už spoustu let, zjevně si pevně stojí za svým a má v plánu to činit i nadále.