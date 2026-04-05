5. 4. 2026 – 12:26 | Magazín | Jana Strážníková

Hanbatá princezna! Kráska z pohádky se svlékla pro pánský časopis
zdroj: Profimedia.cz
Z fotek, které před nějakou dobou vytvořila herečka pro pánský magazín, se jistě orosil nejeden fanoušek.

Pamatujete Ptáka Ohniváka? Pohádka z ćesko-německé produkce spatřila světlo světa už v roce 1997 a světlo imaginárních reflektorů na sebe strhávala především princezna v podání ikonické německé herečky Tiny Ruland.

Někteří pánové si ale Tinu možná pamatují odjinud: Herečka se totiž nechala nepříliš zahalená zvěčnit pro legendární Playboy. A pozor, to hned několikrát, což je víc, než o sobě může prohlásit celá řada modelek.

První svlékání před foťákem si vyzkoušela už před téměř čtyřiceti lety: V roce 1988. Podruhé kývla na nabídku renomovaného periodika v roce 1995, kdy se objevila na obálce německého Playboye. A pak znovu v roce 2013, kdy už jí bylo 46 let, ale vůbec jí to nebránilo v tom vypadat nesmírně sexy.

Sama na své poslední focení vzpomíná na svém Instagramu. Od těch předchozích se ale podle všeho distancovala.

Jak sami vidíte, stydět se zkrátka nemá za co. A provokace má vůbec v krvi, což je znát i dnes, kdy už jí táhne na 60 let, ale bujným výstřihem, který by ostatně mohla závidět ledasjaká třicítka, na sociálních sítích opravdu nešetří.

Nikdy přitom prý nepodstoupila žádný estetický zákrok: „Chci čelit všeobecné posedlosti mládím a šílenství plastické chirurgie,“ uvedla.

„Tady vidíte ženu, která je sama sebou a jejíž každá část těla je stejně stará. Tak jak mě příroda stvořila,“ dodávala svého času pro Playboy.

Její nekompromisní postoj k plastikám i botoxu je ke slyšení už spoustu let, zjevně si pevně stojí za svým a má v plánu to činit i nadále.

Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

