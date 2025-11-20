Hakimí je po 52 letech prvním obráncem s trofejí pro afrického fotbalistu roku
20. 11. 2025 – 0:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maročan Ašraf Hakimí po výjimečné sezoně s Paris Saint-Germain vyhrál jako první obránce po 52 letech anketu o nejlepšího afrického fotbalistu roku.
S klubem ovládl Ligu mistrů, domácí soutěž i pohár a také Superpohár UEFA. Na druhém místě při dnešním vyhlášení v Rabatu skončil Egypťan Mohamed Salah z Liverpoolu, třetí skončil nigerijský útočník Victor Osimhen hájící barvy Galatasaraye Istanbul.
"Tato trofej není jen pro mě, ale pro všechny silné muže i ženy, kteří sní o tom, že budou fotbalisty Afriky. Je to prestižní ocenění, jsem hrdý," řekl Hakimí. Sedmadvacetiletý pravý bek navázal na krajana Mustaphu Hadžiho, jenž byl v roce 1998 zatím posledním marockým vítězem. Z obránců se naposledy radoval Bwanga Tshimen ze Zairu v roce 1973.
Hakimí se dostal na africký trůn poté, co v předchozích dvou letech patřil mezi elitní trojici. Předloni zvítězil Osimhen a před rokem Ademola Lookman. V současné době je Hakimí na marodce s kotníkem. Od 21. prosince by měl vést Maroko na africkém šampionátu.