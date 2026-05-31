Dnes je neděle 31. května 2026., Svátek má Kamila
Počasí dnes 23°C Oblačno

Gruzie chystá aukci Stalinovy sbírky exkluzivních vín

31. 5. 2026 – 8:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Gruzie chystá aukci Stalinovy sbírky exkluzivních vín
Ilustrační foto zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Gruzie plánuje aukci přibližně 40.000 lahví exkluzivních gruzínských a francouzských vín, které byly součástí sbírky sovětského diktátora Josifa Stalina.

Zástupci gruzínské vlády, kteří tento týden sklep se sbírkou rodáka z této jihokavkazské země otevřeli, z výnosu z aukce chtějí financovat školu, píše agentura Reuters.

Stalin, který se narodil ve středogruzínském Gori, byl milovníkem vína i jeho sběratelem. Součástí enotéky jsou láhve vína z nejslavnějších vinařství v oblasti Bordeaux, které kdysi patřily ruskému carovi Alexandrovi III. a jeho synovi Mikuláši II. Po bolševické revoluci v roce 1917 se carské sbírky zmocnili zástupci nového režimu, později ji opatroval Stalin, který do ní zařazoval svá oblíbená gruzínská vína.

Díky aukci těchto vín by se Gruzie mohla dostat na sběratelskou mapu, řekl Irakli Gilauri, majitel společnosti Gilauri Wines, který spolupracuje s gruzínským ministerstvem zemědělství.

Gruzie se považuje za rodiště vína. Archeologické nálezy dokládají nepřetržitou tradici vinařství trvající 8000 let.

Tagy:
aukce víno zajimavosti historie stalin Gruzie
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování

Následující článek

Podivná otočka. Felixovi Dádino pití najednou nevadí: "Nebudu zakazovat, co má nejradši"

Nejnovější články