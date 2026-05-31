Gruzie chystá aukci Stalinovy sbírky exkluzivních vín
31. 5. 2026 – 8:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Gruzie plánuje aukci přibližně 40.000 lahví exkluzivních gruzínských a francouzských vín, které byly součástí sbírky sovětského diktátora Josifa Stalina.
Zástupci gruzínské vlády, kteří tento týden sklep se sbírkou rodáka z této jihokavkazské země otevřeli, z výnosu z aukce chtějí financovat školu, píše agentura Reuters.
Stalin, který se narodil ve středogruzínském Gori, byl milovníkem vína i jeho sběratelem. Součástí enotéky jsou láhve vína z nejslavnějších vinařství v oblasti Bordeaux, které kdysi patřily ruskému carovi Alexandrovi III. a jeho synovi Mikuláši II. Po bolševické revoluci v roce 1917 se carské sbírky zmocnili zástupci nového režimu, později ji opatroval Stalin, který do ní zařazoval svá oblíbená gruzínská vína.
Díky aukci těchto vín by se Gruzie mohla dostat na sběratelskou mapu, řekl Irakli Gilauri, majitel společnosti Gilauri Wines, který spolupracuje s gruzínským ministerstvem zemědělství.
Gruzie se považuje za rodiště vína. Archeologické nálezy dokládají nepřetržitou tradici vinařství trvající 8000 let.