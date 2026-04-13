Grilování bez otravného hmyzu: Action láká na snadné a rychlé řešení, nestojí ani sto korun
13. 4. 2026 – 8:16 | Magazín | BS
Příjemné posezení bez bodavého hmyzu? V Actionu najdete hned několik pomocníků, díky kterým vám už žádní otravní komáři okolo uší pískat nebudou.
Bylo by velmi obtížné najít někoho, komu se ve tváři nerozlije spokojený úsměv, když si představí, jak se při příjemně teplém letním podvečeru pohodlně usadí na zahradní pohovku, sevře v ruce sklenku něčeho studeného, vzduchem se nese skvělá vůně grilu, do vkrádající se noci svítí útulné lampiony a člověku je prostě dobře.
Minimálně do chvíle, kdy si vás za potravu vyhlídnou komáři, ovádi či jiný bodavý hmyz a z příjemné idylky je najednou výrazový tanec jak při plašení mraků, když okolo sebe máváte v naprosto marné snaze se před náletem neodbytných krvesajů ubránit. Je to totiž jak boj Hérakla s hydrou: Jednoho zabijete, nastoupí pět dalších.
Mýtický řecký hrdina musel nakonec použít oheň, nám se nabízí poněkud elegantnější řešení z Actionu: Lapač hmyzu Nor-Tec za 99,90.
Za necelou stovku dostanete past napájenou přes USB kabel (takže nemusíte nikam tahat žádnou elektřinu, můžete ji aktivovat třeba laptopem, mobilem nebo powerbankou), která pomocí UV světla láká hmyz, který pak bezpečně zachycuje.
Nutno nicméně doplnit, že tato relativně šetrná řešení má občas tvrdohlavější hmyz tendence ignorovat, obzvlášť venku, kde ho je zkrátka spousta. Pokud byste naznali, že na svou grilovačku potřebujete přeci jen o něco silnější kalibr, můžete se poohlédnout spíš po lapači hmyzu Kinzo za 379 korun.
Ten už žádné bezpečné zachytávání hmyzu neslibuje, protože místo něj nastupuje konečné řešení: UV LED plocha láká hmyz, který, jakmile se přiblíží mřížce, dostane elektrošok. A je po problému.
Podle prodejce by jeden lapač měl bez problémů vyčistit plochu o výměře 20 metrů čtverečních. Což je tak akorát pro pergolu a gril.