Grilovačka za hubičku, nebo vyhozené peníze? Action láká na gril za 199 korun
18. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Gril na celý život? Nejspíš ne. Ale jako provizorní řešení pro někoho, kdo chce trochu zahradní zábavy, ale nemá zrovna jinou možnost, se jedná o zajímavou nabídku.
Letní sezóna je v plném proudu a, jak všichni víme, my Češi jsme národ grilovačů. Toho bohdá nebude, aby se člověk prošel při příjemném, teplém letním podvečeru ulicí a necítil od každého druhého souseda parádní vůni opékaného masa a lákavě šťavnatých klobásek.
A o milovanou letní zábavu nemusí být ochuzen ani někdo, kdo má přeci jen jiné rozpočtové priority či ho trápí nedostatek místa. Action totiž prodává kompaktní zahradní gril za cenu, za kterou se snad ani nemůže vyplatit výroba. Totiž 199 korun. Což je cena, za kterou ve městě dostanete sotva dvě kávy nebo ne úplně bohatý oběd.
Za podobnou cenu je ale samozřejmě potřeba nastavit správné mantinely svému očekávání: Malý, ale šikovný gril s největší pravděpodobností nemá ambice stát se chloubou vaší terasy a věrným společníkem na dalších deset let.
Pokud ale třeba chcete s partou vyrazit k vodě, máte chuť na příjemné večerní venkovní posezení ve dvou a nebo vás prostě jen přepadla chuť grilovat, nemáte na čem, a nechce se vám utrácet za často nepraktické a potenciálně nebezpečné jednorázové hliníkové grily, před kterými navíc varují odborníci? Pak dostupný gril z Actionu rozhodně stojí za zvážení.
Nízká cena se samozřejmě musela projevit: Plechy jsou poměrně tenké, což znamená, že si gril bude hůře držet konstantní teplotu a bude náchylnější k teplotním deformacím. Při přípravě pochutin tak budete zkrátka muset být o trochu opatrnější a nepustit jídlo z očí.
Rošt je navíc pochopitelně celkem malý (má průměr 43 cm) a sto lidí na zahradní oslavě z něj tedy nakrmíte jen s největšími obtížemi. Ale s tím se za dvě stovky zkrátka musí počítat a jako řešení, když není nic jiného k mání, by naopak mohla nabídka Actionu fungovat velmi dobře.
Za cenu dvou káv se totiž nedostatky odpouštějí velmi snadno a svůj účel, tedy propéct jídlo, tento gril prostě a dobře splní.