Grilovací sezóna je tu! Action nabízí gril za pár stovek a grilovací výbavu v řádu desetikorun
20. 4. 2026 – 8:15 | Magazín | BS
Na jarní i letní grilování se těší každý druhý. A nabídka dostupného grilu by mohla ulehčit situaci těm, kdo se poohlíží po menším, ale stále dobře funkčním řešení.
Ruku na srdce, pokud jste právě dostavěli nové přepychové posezení, pořídili jste nový zahradní nábytek, všechno pěkně ozdobili a vyřešili a těšíte se, až pozvete zástup přátel na opulentní hostinu, nejspíš se budete poohlížet po mohem robustnějším grilu.
Na druhou stranu, pokud místa na rozdávání naopak nemáte a prim hraje především skladnost a efektivita, je nabídka Actionu jak dar z nebes.
Gril Big Jeff za velmi lidových 579 korun, který diskontní řetězec propaguje v aktuálním letáku, má totiž ve smontovaném stavu rozměry 85,5 x 41,5 x 78 cm, takže vám půl balkónu opravdu nezabere.
Gril má navíc kolečka, takže ho při přesouvání nemusíte útrpně zvedat a lze s ním prostě poodjet. Disponuje také prostorem pro zavěšení špízů.
Ne, jak už padlo, monstrózní hostina pro rodinu do pátého kolene včetně přátel by se na tomto Big Jeffovi grilovala přeci jen trochu s obtížemi, ale nějaké ty klobásky, plátky a zelenina pro příjemné letní posezení ve dvou, třech lidech? Naprosto bez problémů.
„Grilovací sezóna může začít! S tímto grilem na kolečkách Big Jeff budete dokonale vybaveni na venkovní večeře v průběhu vlahých letních večerů. Všechny dobroty si položte na dřevěná prkénka, abyste je poté mohli snadno opékat na grilu. Je zde také prostor pro zavěšení špízů nad gril. A až dogrilujete? Díky kolečkům gril snadno odvezete do kůlny,“ láká oficiální popis prodejce.
A i pokud už gril máte a nový zrovna nehledáte, mohlo by vás zaujmout alespoň potřebné příslušenství: Například grilovací miska za 54,90, grilovací podložka za 44,90 nebo čistič na gril za 44,90.