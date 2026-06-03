Google v Británii musí uvádět odkazy na zdroje i u shrnutí od AI, rozhodl úřad
3. 6. 2026 – 12:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský antimonopolní úřad (CMA) uložil nové povinnosti americké internetové společnosti Google z technologické skupiny Alphabet.
Firma je nově povinna ve svých vyhledávacích službách i u shrnutí pomocí umělé inteligence (AI) jasně uvádět odkazy na obsah, ze kterého čerpá. Vydavatelé v Británii také dostanou možnost odmítnout využívání svého obsahu pro funkce AI, oznámil dnes úřad.
"Díky tomu budou vydavatelé, například zpravodajské organizace, v silnější pozici při vyjednávání smluv o obsahu se společností Google," uvedl britský úřad.
Rozhodnutí předcházely konzultace s dotčenými vydavateli. Na jejich základě regulátor přikročil i k možnosti odmítnout využívání svého obsahu pro tzv. dolaďování modelů AI. "To vydavatelům poskytne jistotu, že budou mít kontrolu nad celou škálou případů použití jejich obsahu umělou inteligencí," dodal CMA.
"Dnes jsme ve Spojeném království zavedli jako první na světě nový požadavek na vyhledávací služby společnosti Google, který zajistí spravedlivé zacházení, větší transparentnost a smysluplnou možnost volby pro podniky i spotřebitele," uvedla ředitelka CMA Sarah Cardellová.
"Vzhledem k tomu, že funkce jako Přehled od AI rychle mění podobu on-line vyhledávání, je zásadní, aby vydavatelé obsahu, včetně zpravodajských organizací, měli odpovídající vyjednávací sílu ohledně toho, jak se jejich obsah využívá," dodala.
Podle Cardellové je dalším smyslem opatření pomoci britským uživatelům lépe porozumět informacím, které se jim prostřednictvím vyhledavače zobrazují, a zvýšit jejich důvěryhodnost. Upozornila také, že Google nedávno avizoval, že chce do svého vyhledavače v nejbližší době ještě více integrovat funkce AI, a proto úřad přišel s takovými pravidly, která mu umožní flexibilně reagovat na další vývoj.
Na Google připadá více než 90 procent vyhledávacích dotazů v Británii. CMA už loni na podzim rozhodl, že Google na britském trhu zaujímá strategické postavení v oblasti vyhledávání a internetové reklamy. Tím si připravil půdu pro přísnější regulaci, kterou dnes představil.
Úřad tak poprvé využil své nové pravomoci podle legislativy schválené v loňském roce. Ta má umožnit bojovat proti dominanci velkých technologických společností.