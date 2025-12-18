Generace bez svateb. Proč hlavně ženy říkají manželství ne
18. 12. 2025 – 15:58 | Zpravodajství | Alex Vávra
Manželství přestává být samozřejmým životním cílem a napříč světem ho stále více lidí vnímá spíš jako volbu než povinnost. Především ženy dnes otevřeně zpochybňují, zda jim tradiční model svazku skutečně přináší jistotu, nebo spíš omezení. Globální posun ukazuje, že nejde o odmítání lásky, ale o snahu žít vztahy po svém.
Ještě před několika desetiletími bylo manželství považováno za téměř univerzální životní cíl. Kulturní rozdíly sice určovaly podobu svateb i rodinného života, ale samotná představa, že se člověk jednou ožení nebo vdá, byla napříč světem samozřejmostí. Dnes se tento konsenzus drolí. A neděje se to jen v anglosaských zemích, ale prakticky globálně.
V evropských metropolích, východní Asii i v Latinské Americe roste počet lidí, kteří manželství buď dlouhodobě odkládají, nebo ho zcela vyřazují ze svých životních plánů. Nejviditelnější je tento posun u žen, které stále častěji otevřeně říkají, že svatba pro ně nepředstavuje záruku štěstí ani stability. Nejde přitom o odmítání vztahů nebo intimity, ale o přehodnocení samotné instituce.
Zatímco generace rodičů a prarodičů spojovala manželství s jistotou, dospělostí a společenským uznáním, současná generace ho vnímá mnohem střízlivěji. Mladí lidé vyrůstali ve světě rozvodů, patchworkových rodin a ekonomické nejistoty. Viděli, že manželství samo o sobě nikoho neochrání před vyhořením, nerovností ani osamělostí. A právě tato zkušenost se promítá do jejich rozhodování.
Manželství už není vstupenka do bezpečí
Dlouhou dobu bylo manželství jedním z mála způsobů, jak si ženy mohly zajistit ekonomickou stabilitu a společenské postavení. To dnes ve velké části světa přestává platit. Ženy v Evropě, Severní Americe i části Asie dosahují vyššího vzdělání než muži, čím dál častěji vydělávají srovnatelné nebo vyšší částky a dokážou si zajistit bydlení i životní standard bez partnera.
S tím, jak mizí ekonomická nutnost, se do popředí dostává otázka ceny. Co manželství skutečně přináší a co naopak bere. Pro mnoho žen je odpověď rozporuplná. Statistiky ukazují, že i v relativně rovnostářských společnostech dopadá většina neplacené práce, péče o děti a organizace domácnosti stále na ženy. Tento model se opakuje v Německu, Japonsku, Itálii i Kanadě, navzdory odlišným kulturním kontextům.
Zkušenost matek, které zvládaly zaměstnání, domácnost i emoční pohodu celé rodiny, zanechala silnou stopu. Mladší generace si stále častěji klade otázku, zda je ochotna tuto zátěž převzít. Manželství se tak z jistoty mění v potenciální riziko ztráty autonomie, času a osobní identity.
K tomu se přidává vysoká rozvodovost a skutečnost, že rozchody bývají finančně i psychicky náročnější právě pro ženy. V mnoha zemích světa stále existují rozdíly v odměňování, v kariérních příležitostech i v důchodových nárocích, což dělá případný rozvod ještě citlivější záležitostí.
Svět bez povinné svatby
Odmítání manželství neznamená odmítání lásky. Spíš jde o snahu vztahy přetvořit. Ve Skandinávii je běžné žít v dlouhodobém partnerství bez svatby a vychovávat děti bez formálního sňatku. Ve Francii fungují civilní svazky jako plnohodnotná alternativa. V Jižní Koreji a Japonsku roste počet žen, které zůstávají svobodné, protože nevidí model manželství kompatibilní se svým životním stylem.
V Latinské Americe a jižní Evropě se sice manželství stále těší symbolické váze, ale čím dál častěji přichází až po třicítce, nebo vůbec. Mladí lidé dávají přednost budování kariéry, cestování a osobní svobodě. Vztahy existují, ale nejsou nutně svázané právním rámcem.
Zásadní změnou je i to, o čem se dnes ve vztazích mluví. Dříve dominovaly otázky svatby, bydlení a dětí. Dnes se častěji řeší kompatibilita životních hodnot, vzájemná podpora kariér, prostor pro individuální růst a duševní pohoda. Vztah má být přínosem, ne institucí, která vyžaduje oběť bez protihodnoty.
Neznamená to, že by manželství ztratilo smysl úplně. Pro část lidí zůstává důležitým symbolem závazku, identity a rodiny. Rozdíl je v tom, že už není automatickým cílem. Stává se volbou, kterou je třeba obhájit, nikoli výchozím bodem, od kterého se odchyluje jen menšina.
Globální ústup od manželství tak není projevem cynismu ani krize lásky. Je spíš důkazem toho, že se lidé snaží žít vědoměji a méně podle předem daných scénářů. Mění se představa štěstí, dospělosti i úspěchu. A v tomto novém světě už svatba není povinností, ale jednou z mnoha možností, které dávají smysl jen tehdy, pokud skutečně odpovídají životu těch, kdo je mají žít.