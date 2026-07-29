Fujimoriová se stala prezidentkou Peru, slibuje zatočit se zločinem
29. 7. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Keiko Fujimoriová se dnes ujala funkce prezidentky Peru.
Před kongresem složila přísahu, uvedla místní média. Pravicová politička vyhrála červnové druhé kolo prezidentské volby ze začátku června s příslibem zatočit s organizovaným zločinem. Ještě dnes by čerstvá prezidentka mohla jmenovat novou vládu. V čele Peru by Fujimoriová mohla zůstat do roku 2031, jejím předchůdcům se ale dokončit celý pětiletý mandát nepodařilo.
Při slavnostním aktu na společném zasedání parlamentu Fujimoriová slíbila, že bude usilovat o "bezpečnou, prosperující a jednotnou zemi". Fujimoriová tak navázala na politickou kariéru svého otce Alberta Fujimoriho, který byl autoritářským prezidentem v letech 1990 až 2000 a později byl odsouzen za zločiny proti lidskosti spáchané v úřadě.
Po přísaze Fujimoriová před parlamentem v projevu uvedla, že dvě první velké priority její vlády budou "zmírnění dopadů fenoménu El Niño a bezpečnost občanů". Pro boj proti kriminalitě chce prý nová prezidentka využít všechny nástroje, které jí dává ústava. Fujimoriová nastínila, že by v některých částech země mohl být vyhlášen mimořádný stav, kde by operace proti zločinu vedla armáda. Čerstvá prezidentka také slíbila investice do infrastruktury a zvyšování kvality života obyvatel.
Fujimoriová v předvolební kampani slibovala tvrdý postup proti organizovanému zločinu či deportaci migrantů, kteří v Peru pobývají bez povolení. Volby vyhrála s jen mírným náskokem méně než 50.000 hlasů nad levicovým kandidátem Robertem Sánchezem. Sčítání hlasů trvalo několik týdnů, než bylo jasné, kdo zvítězil.
Podle agentury Reuters Fujimoriová ještě dnes jmenuje svou novou vládu. Premiérem by se měl stát bývalý předseda kongresu Luis Galarreta a ministrem zahraničí advokát a politik Carlos Espá.
Dva Fujimoriové předchůdci v prezidentské funkci nedokončili svůj pětiletý mandát, protože podali demisi nebo je odvolal parlament. Fujimoriové strana Fuerza Popolar (Lidová síla) nemá v parlamentu většinu. Ve sněmovně má však největší klub a v Senátu drží spolu se spojenci většinu. To snižuje možnost, že by ji mohl parlament odvolat, uvádí agentura AP.
Dnešní inaugurace se zúčastnili španělský král Felipe VI,. a někteří latinskoameričtí prezidenti, hlavně ti, kteří mají ideově blízko k Fujimoriové. Do Limy tak přicestovali například prezidenti Argentiny Javier Milei, Bolívie Rodrigo Paz či Chile José Antonio Kast. S řadou z nich se Fujimoriová setkala před samotnou inaugurací.