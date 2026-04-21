Francii a Polsko čeká spolupráce na jaderném odstrašování, řekl Macron v Gdaňsku
21. 4. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francie a Polsko si plánují vyměňovat informace a pořádat společná cvičení v programu pokročilého jaderného odstrašování, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Současně vyzval Spojené státy a Írán k uklidnění napjaté situace v Hormuzském průlivu, kterou označil za chybu obou znesvářených stran. Macron dnes jednal s polským premiérem Donaldem Tuskem v severopolském Gdaňsku zejména o posílení spolupráce v obraně a bezpečnosti.
"Mezi věcmi, které samozřejmě zvážíme, budou výměna informací, společná cvičení a možná i rozmístění," řekl Macron na společné tiskové konferenci s Tuskem; podle agentury AFP tak naznačoval možné nasazení francouzských letounů vybavených jadernými zbraněmi na území Polska. Program pokročilého jaderného odstrašení Macron oznámil na začátku března a Polsko se na něm spolu s dalšími evropskými zeměmi včetně Británie či Německa chce podílet. Varšava v minulosti projevovala zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní na polském území, pozitivní odpovědi se však nedočkala.
Macron také vyzval k uvolnění napětí v Hormuzském průlivu. Írán tuto námořní trasu, která je klíčová pro přepravu ropy a zemního plynu, v pátek otevřel, ale v sobotu opět uzavřel v reakci na pokračující americkou blokádu íránských přístavů a lodí. "Náš postoj se nemění. Musíme věci řešit diplomatickou cestou. Všichni se musí uklidnit," řekl Macron novinářům.
Tusk na tiskové konferenci podle polské agentury PAP uvedl, že Polsko ani Francie si nedělají iluze a vědí, že svět se změnil a že Evropa potřebuje být nanejvýš jednotná, aby dokázala čelit novým výzvám. Premiér jmenoval několik klíčových oblastí, kde může Evropa postupovat společně, včetně vojenské pomoci Ukrajině, obrany, kyberbezpečnosti a rozvoje umělé inteligence. Varšava a Paříž jsou podle něj zajedno, že v současné geopolitické situaci je nezbytné posílit evropskou suverenitu.
"Evropa musí věřit ve vlastní sílu a schopnosti," prohlásil Tusk. "Pokud se o svou bezpečnost nepostaráme sami, nikdo jiný to za nás neudělá," dodal před novináři.
Macron přicestoval do Gdaňsku na první polsko-francouzský mezivládní summit, který se konal v den polsko-francouzského přátelství, uvedla PAP. Připomněla, že dnešní schůzka byla prvním summitem na nejvyšší úrovni od podpisu smlouvy o přátelství a posílené spolupráci loni v květnu ve francouzském Nancy. Macron dnes prohlásil, že vztahy obou zemí dosáhly "historické úrovně".
Klíčovým tématem jednání vládních delegací bylo rozvíjející se strategické partnerství v oblasti jaderné energetiky, píše PAP. Macron oznámil, že Francie nabídne Polsku komplexní řešení v oblasti výzkumu, průmyslové spolupráce, odborných znalostí i bezpečnostních protokolů. Tusk řekl, že Polsko má blízko k finálnímu rozhodnutí o umístění druhého jaderného zařízení v zemi.
Francouzské a polské firmy také společně postaví telekomunikační satelit, který bude na geostacionární oběžné dráze zajišťovat komunikaci polských ozbrojených sil. Podle agentury Reuters to dnes u příležitosti summitu v Gdaňsku oznámily společnosti Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space a polská RADMOR, které se na projektu budou podílet. Jeho hodnotu nezveřejnily. Iniciativa je součástí vlajkového plánu Evropské komise na vyzbrojení Evropy a obrannou soběstačnost kontinentu do roku 2030, zvaného ReArm Europe/Readiness, uvedly firmy v prohlášení.
Evropa usiluje o alternativní, vlastní satelitní služby ve snaze čelit globální konkurenci a snížit svou závislost na systému Starlink vzhledem k obavám z politické nepředvídatelnosti jeho majitele, amerického miliardáře Elona Muska, poznamenala agentura Reuters.