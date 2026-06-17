Francie porazila Senegal 3:1, Mbappé se stal nejlepším reprezentačním střelcem
17. 6. 2026 – 0:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa vítězstvím 3:1 nad Senegalem ve skupině I.
Dvakrát v East Rutherfordu skóroval Kylian Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda.
Útočník Realu Madrid, který se účastní již svého třetího světového šampionátu, má po dnešku na kontě už 14 branek na MS a vyrovnal se Němci Gerdu Müllerovi na třetím místě historické tabulky. Za Brazilcem Ronaldem zaostává o jeden gól a rekordmanem Miroslavem Klosem z Německa (16) o dvě branky.
První poločas patřil spíše Senegalcům. Útočník Nicolas Jackson ve 25. minutě po přihrávce bývalého slávisty Malicka Dioufa nastřelil tyč a míč se následně jen se štěstím pro Francii odrazil od nohy brankáře Maignana na roh.
Francie vstoupila do druhého dějství se znatelně větší vervou a odměnou jí byla úvodní trefa Mbappého v 66. minutě. Francouzi pak drželi zápas pod kontrolou a o 16 minut později zvýšil na 2:0 Bradley Barcola, jenž byl tou dobou na hřišti necelé tři minuty. Senegal se v závěru zdramatizoval zápas gólem Mbayeho, ale Mbappé bleskově odpověděl střelou z dálky a zpečetil konečný výsledek.
"Je důležité, že jsme začali vítězstvím. Dosavadní průběh ukázal, že první zápas turnaje není jednoduchý pro nikoho," řekl v pozápasovém televizním rozhovoru čerstvý rekordman Mbappé. "Můj rekord nevidím jako odvetu kritikům. Kdybych je poslouchal, musel bych hrát do 80 let. Soustředím se na na jediný cíl - vyhrát mistrovství světa," řekl sedmadvacetiletý útočník.
Dalším soupeřem svěřenců Didiera Deschampse bude v pondělí od 23:00 SELČ ve Filadelfii Irák. Senegal o tři hodiny později v New Jersey narazí na Norsko.
Dosud nejúspěšnějším Francouzem na MS byl Just Fontaine, který na jediném MS v roce 1958 nastřílel 13 branek za šest zápasů. Tento rekord dosud nikdo nepřekonal.