Francie hlásí první případ eboly, projevila se u lékaře po návratu z Konga
24. 6. 2026 – 15:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou, kterou testy potvrdily u lékaře, jenž se vrátil z humanitární mise v Kongu.
Pacient je v izolaci a úřady se snaží vyhledat jeho kontakty, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo zdravotnictví. V Kongu na ebolu pět týdnů od vyhlášení epidemie zemřelo přes 270 lidí.
"Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje první pozitivní případ onemocnění virem ebola na území Francie. Pacient, který se vrátil z jedné z oblastí v Kongu, kde se virus šíří, byl okamžitě přijat do specializovaného zdravotnického zařízení. Jeho stav je stabilní. Identifikujeme případné osoby, které s ním přišly do kontaktu, a nařídíme jim 21denní domácí izolaci, během níž budou pod pečlivým dohledem," citovala agentura AFP prohlášení resortu, podle nějž byla nákaza odhalena v Paříži.
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnotilo riziko nákazy u Evropanů a cestujících směřujících do oblastí s aktivním šířením viru jako nízké a u široké evropské veřejnosti jako velmi nízké, dodalo ministerstvo. Francouzský premiér Sébastien Lecornu už přesto uvedl, že situaci velmi pozorně sleduje.
Francie je v souvislosti s touto epidemií první zemí mimo Afriku, která potvrdila, že na jejím území byla nákaza diagnostikována. Předchozí případy možné nákazy v Brazílii či Itálii se nepotvrdily. Za předchozí velké epidemie, která v polovině roku 2010 zasáhla západní Afriku, se ve Francii vyskytly dva případy nákazy, avšak teprve poté, co byly diagnostikovány v zahraničí.
Epidemie zasáhla provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Jejich počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním. Nemoc se rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Konžské úřady dosud oznámily 1094 potvrzených případů nakažení ebolou a 277 mrtvých, Uganda eviduje 20 případů a dvě oběti.
Nejnovější 17. konžskou epidemii eboly, podle WHO čtvrtou největší, způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Problematičtí jsou lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženými a nejsou vytrasováni, stejně jako ozbrojené konflikty a přeplněné tábory pro uprchlíky na východě země.