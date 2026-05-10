Fotbalová Slavia uzavře Tribunu Sever, Chorý a Douděra jsou vyřazeni z týmu
10. 5. 2026 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších fanoušků.
Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Na sociální síti X to uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Červenobílí po derby také vyřadili z A-týmu za nesportovní chování dva české reprezentanty. Nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý v 59. minutě po úderu loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena dostal již třetí červenou kartu v sezoně. Obránce David Douděra pak byl v úvodu nastavení již z lavičky po vystřídání vyloučen za vulgární vyjádření k rozhodčím.
Šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Část chuligánů se střetla s hostujícími hráči. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec.
Letenští z obav o bezpečnost odmítli duel dohrát. Slavia vedla 3:2 a pokud by náskok v závěru nastavení udržela, obhájila by titul. Dá se očekávat, že zápas bude zkontumován výsledkem 0:3 a Sparta tři kola před koncem nadstavby z druhého místa v tabulce sníží náskok rivala z osmi na pět bodů.
"To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu. To není fotbal, to není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni," uvedl Tvrdík. "Hráčům Sparty Praha - Jakubu Surovčíkovi, Jakubu Martincovi a Matyáši Vojtovi - se jménem svým i jménem celého klubu omlouvám. Omluva patří také AC Sparta Praha, hostujícím fanouškům, rozhodčím, fotbalové veřejnosti i všem slušným slávistům, kteří včera odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem," napsal na síti X.
Zároveň oznámil uzavření Tribuny Sever. "Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů Sparty Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027. O bezpečnosti hráčů a respektu k soupeři nebudeme vyjednávat," konstatoval šéf Slavie.
Červenobílým vedle kontumace hrozí od disciplinární komise také pokuta až do výše 10 milionů korun a uzavření stadionu. "Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z Tribuny Sever," uvedl Tvrdík.
"Identifikovaní pachatelé dostanou v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny. Slavia bude současně požadovat náhradu škody v plném rozsahu, včetně sankcí, které budou klubu uloženy fotbalovými orgány. Klub zároveň zahájí nezávislý audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na Tribuně Sever," doplnil Tvrdík.
Slavia potrestala dva hráče za opakující se nesportovní chování. Útočník Chorý v derby předvedl další excesů. Nedávno byl vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí k protihráči a v úvodu sezony pak za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Douděra z lavičky podle zápisu o utkání pokřikoval na rozhodčí: "Dejte třetí poločas, vy zm...". Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
"Slavia byla, je a bude klubem postaveným na hodnotách. Vznikla v roce 1892 z prostředí, ze kterého vzešli zakladatelé samostatného Československa. Z vlastenectví, ze studentského ducha, ze slovanské vzájemnosti, z odporu proti útlaku. Naše hvězda hrotem dolů má od počátku jediný význam - naději i v čase nezdaru. Dnes je čas nezdaru. A je to zároveň čas, kdy tu naději musíme obnovit prací, ne slovy," uvedl Tvrdík.
"Slavia byla lídrem českého fotbalu. Být lídrem znamená nést odpovědnost jako první, nejhlasitěji a bez úlev - i tehdy, když to bolí. Zejména tehdy, když to bolí. Fotbal je sport. Fotbal je zábava. Fotbal je svátek. Nenávist a násilí do fotbalu nepatří. A do Slavie už vůbec ne," dodal bývalý ministr obrany.