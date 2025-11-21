Fotbalová liga nabídne derby Slavie s Bohemians, Jablonec přivítá Plzeň
21. 11. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po reprezentační přestávce se fotbalová liga o víkendu překlopí do druhé poloviny základní části.
Lídr tabulky Slavia přivítá v sobotu večer ve vršovickém derby Bohemians 1905 a bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Druhou Spartu čeká ve stejný den duel v Mladé Boleslavi, třetí Jablonec v neděli nastoupí doma proti Plzni.
Slavia v říjnu ztratila body za tři remízy po sobě, poslední dva ligové zápasy ale vyhrála včetně šlágru v Plzni (5:3). Vršovické derby pro ni bude generálkou na úterní domácí souboj s Bilbaem v Lize mistrů.
Obhájci titulu mají proti "Klokanům" výtečnou bilanci. V lize je porazili desetkrát po sobě, z posledních sedmi duelů jim navíc povolili jedinou vstřelenou branku.
"Kvůli takovým zápasům, jaký nás v sobotu čeká, se fotbal dělá. Jde o mimořádné utkání, hrajete ve vyprodaném Edenu. Zaznamenal jsem informaci, že jsme desetkrát se Slavií prohráli, takže tuhle sérii chceme pochopitelně zlomit. Věřím, že jsme na soupeře dobře připravení," uvedl asistent trenéra desátého celku tabulky Stanislav Hejkal.
Sparta se pokusí na stadionu jedenácté Mladé Boleslavi dostat z výsledkové krize. Letenští vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání, před reprezentační pauzou doma remizovali 2:2 s Teplicemi. Mladá Boleslav naopak po sedmi zápasech ukončila čekání na ligové vítězství triumfem 1:0 na Dukle.
"Nestřílíme tolik gólů jako na začátku sezony. To je jeden z faktorů, proč se nám v poslední době tolik nedařilo. Kluci umějí hrát dobrý fotbal, dovedou skórovat. Potřebují to ale dokazovat v každém zápase," podotkl dánský kouč Pražanů Brian Priske, jehož tým v úvodním vzájemném duelu udolal Středočechy 3:2 až díky penaltě v nastavení. Rovněž pro Spartu je ligový zápas generálkou před čtvrtečním zápasem Konferenční ligy ve Varšavě proti Legii.
Dvoubodovou ztrátu na čelo mají Sparta i Jablonec, oba celky se mohou v případě souhry výsledků posunout na první místo. K němu by se ale ráda znovu přiblížila i pátá Plzeň. V minulém kole Viktoria proti Slavii utrpěla první porážku pod novým koučem Martinem Hyským, který začal angažmá pěti soutěžními výhrami a následnou remízou s Fenerbahce Istanbul. V Evropské lize bude jeho tým pokračovat ve čtvrtek doma proti Freiburgu.
"Čeká nás velice těžký zápas. Jablonec má formu, v tabulce je nahoře. Každý zápas je důležitý, ale tenhle obzvlášť, protože Jablonec je před námi. Věříme v naši sílu a že to tam zvládneme. Včera jsme koukali, že tam snad i nasněžilo. Podmínky nebudou ideální, ale musíme si s tím poradit," řekl asistent trenéra Viktorie Radim Grussmann.
Nedělní program zahájí souboj Karviná - Hradec Králové a kolo završí derby mezi Slováckem a Zlínem. Celek z Uherského Hradiště se pokusí dostat ze dna tabulky nový trenér Roman Skuhravý. Nováček soutěže Zlín získal z posledních tří venkovních utkání sedm bodů a je na osmé příčce.
"Derby se Zlínem bude obrovská výzva, to je přesně moment, kdy se ukáže charakter mužstva. Vím, do čeho jdu, vím, jak jsou karty rozdané, ale Slovácko má potenciál. Potřebujeme změnit myšlení z pasivity na aktivitu, začít kontrolovat hru s míčem a hlavně začít dávat góly, jinak nemáme šanci," připomněl Skuhravý, že Slovácko má s šesti brankami nejhorší ofenzivu soutěže.
V sobotu se vedle Slavie a Mladé Boleslavi bude hrát ještě na třech stadionech. Dukla přivítá Olomouc, kterou ve čtvrtek čeká v Konferenční lize domácí utkání se slovinským Celje. Pardubice se utkají s Libercem a do Teplic přijede Ostrava.