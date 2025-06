Fotbalová jednadvacítka se rozloučila s ME výhrou 2:0 nad Slovinskem

19. 6. 2025 – 6:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Čeští fotbalisté zakončili mistrovství Evropy do 21 let vítězstvím 2:0 nad Slovinskem a ve skupině B obsadili třetí místo před dnešním soupeřem.

V Dunajské Stredě rozhodly ve druhém poločase góly útočníků Daniela Fily a Václava Sejka. Svěřenci kouče Jana Suchopárka byli už před závěrečným kolem bez šance na postup do čtvrtfinále.

Češi po porážkách 1:3 s Anglií a 2:4 s Německem získali první body. Ze skupiny B prošli do čtvrtfinále oba favorité: Němci po výhře 2:1 nad Angličany z prvního místa a se stoprocentní bilancí.

Duel se Slovinskem byl pro "Lvíčata" rozlučkou se šampionátem i s trenérem Suchopárkem, kterého po čtyřech letech ve funkci nahradí Michal Bílek. "Radost je velká, jsem spokojený, po těch dvou prohrách nebyla nálada dobrá. Ale dokázali jsme tým nabudit," řekl Suchopárek v rozhovoru pro ČT sport.

Český tým dnes poprvé během turnaje na Slovensku upustil od rozestavení na tři stopery a nastoupil se čtyřčlennou obranou. Nováčky v základní sestavě byli záložníci Višinský s Langhamerem, pravý bek Koželuh a brankář Borek, jenž dostal šanci místo Horníčka.

První poločas nabídl nezáživný fotbal bez gólových šancí. V šesté minutě skončila Daňkova tečovaná střela v síti, Sejk mu ale připravil pozici z ofsajdu a videorozhodčí branku odvolal. Jedinou střelou mezi tři tyče tak byl až v nastavení Jevšenakův dalekonosný pokus, který Borek přizvedl nad břevno.

Slovincům nahrával průběžný stav z druhého utkání skupiny, potřebovali ale zvítězit vyšším rozdílem, aby při rovnosti bodů měli lepší skóre než obhájci titulu Angličané. Postupový cíl se jim ale vzdálil hned tři minuty po změně stran. Nepřesný centrovaný míč se ve vápně odrazil od Bresta přímo k Filovi, jenž zblízka bleskově proměnil své poločasové střídání ve druhý gól na turnaji. "Obránce pozdě reagoval a dal si to blbě, pro mě teda dobře. Stačilo jen trefit bránu," podotkl hráč italských Benátek.

V 59. minutě se prosadil i druhý český útočník. Karabcův centr do pokutového území umístil Sejk pohotově a překvapivě na přední tyč, brankář Turk se za míčem jen ohlédl. "Po celou kvalifikaci jsme s Karou prokazovali, že si rozumíme. Vycítil jsem, že by tam míč mohl jít, pak jsem to tak lízl a měl jsem štěstí, že gólman šel zrovna na druhou stranu," popsal kapitán týmu svůj premiérový gól na šampionátu.

Záhy mohl vrátit Slovince do hry Golič, jeho střelu z malého vápna ale Borek skvělým zákrokem vytěsnil na tyč. V 67. minutě se blýskl i na druhé straně Turk proti Langhamerovi.

Závěrečnou čtvrthodinu hráli Slovinci vabank, ani ve třetím duelu na turnaji ale neskórovali. Naopak Češi se dostávali ke spoustě nebezpečných brejků. Jeden z nich mohl v 79. minutě zakončit na zadní tyči Koželuh, hlavičku nenamířil přesně. Vzápětí se Fila ocitl sám před Turkem, svou slabší pravou nohou ale v jasné šanci minul.

"Lvíčata" zvítězila po pěti zápasech a třech porážkách. Slovince zdolala na rozdíl od mistrovství Evropy v roce 2021, kde vzájemný souboj skončil remízou 1:1. Češi skončili třetí ve skupině i na minulém šampionátu před dvěma lety, do vyřazovací fáze neprošli popáté za sebou. "Vyhrálo se, ale celé Euro je pro mě zklamáním. Měli jsem sen postoupit, zkusit něco dokázat. To se nepovedlo," mrzelo Filu.