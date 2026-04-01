Fotbalová euforie ovládla Letnou! Češi si po 20 letech zahrají na MS, Dány udolali až po penaltách.
1. 4. 2026 – 0:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v rozhodujícím finále play off kvalifikace porazili favorizované Dánsko v penaltovém rozstřelu 3:1 a postoupili na letní šampionát do Ameriky. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.
Už ve třetí minutě otevřel skóre Pavel Šulc, v druhé půli srovnal Joachim Andersen. Ve 100. minutě se trefil nový český kapitán Ladislav Krejčí, střídající Kasper Högh pak poslal duel do penaltového rozstřelu. V něm svůj pokus neproměnili tři ze čtyř dánských střelců, definitivně rozhodl Michal Sadílek.
Kouči Koubkovi nadmíru vyšly první dva duely v roli hlavního trenéra reprezentace, ve čtvrtek jeho svěřenci v semifinále play off vyřadili rovněž doma až po penaltovém rozstřelu Irsko. Český celek porazil Dánsko poprvé od památného vítězství 3:0 na Euru 2004 a po sedmi zápasech.
Národní mužstvo se představí na MS teprve podruhé od rozdělení federace, v roce 2006 v Německu vypadlo v základní fázi. Koubkovi svěřenci se na šampionátu ve skupině A utkají s jedním z pořadatelů Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou. Asociace za postup reprezentace vyinkasuje podle loňských informací FIFA minimálně 10,5 milionu dolarů (224 milionů korun).
Koubek udělal tři změny v základní sestavě oproti utkání s Irskem. Do zahajovací jedenáctky se vrátil nedávný kapitán Souček, šanci dostali i pravý stoper Chaloupek a levý halfbek Zelený. Jen na lavičce oproti čtvrtečnímu duelu začali Chorý, Jurásek a Holeš, který dnes oslavil 33. narozeniny.
Český tým začal na zaplněné Letné nejlépe, jak mohl. Na začátku třetí minuty Dánové odvrátili Coufalův centr z rohového kopu jen k Šulcovi a ten povedenou ranou na zadní tyč překonal gólmana Hermansena, Součkova spoluhráče z West Hamu.
Čerstvý vítěz ankety o českého fotbalistu roku skóroval za reprezentační "áčko" popáté a přibližně po roce. Tým si připsal nejrychlejší gól od zápasu s Polskem před třemi lety, kdy se prosadil už v úvodní minutě.
Odpovědět mohl Höjlund, ze strany však brankáře Kováře nepřekonal. Ještě lepší zákrok si český gólman připsal po čtvrthodině, kdy vytáhl Isaksenův pokus pod břevno z přímého kopu. Poté Kovář zasáhl i po Krejčího teči.
Seveřané, kteří ve čtvrtek porazili v semifinále baráže Severní Makedonii 4:0, drželi v první půli míč zhruba 70 procent času, řadu akcí ale zbytečně překombinovali. Češi byli nebezpeční a ve 34. minutě málem zvýšili. Šulc kolmicí vysunul Provoda, ten však podél brankáře zamířil těsně vedle.
Dánové po změně stran pokračovali v převaze, k vyrovnání si pomohli standardní situací. Damsgaard v 72. minutě nacentroval z přímého kopu z levé strany do vápna a nabíhající Andersen poslal balon hlavou těsně před vybíhajícím Kovářem do sítě.
Dánové mohli ještě v základní době otočit stav, Maehle však krátce po vyrovnání přestřelil a Damsgaard v 85. minutě přízemním pokusem o kousek minul. Český tým v druhé půli držel balon pouze 19 procent času, i tak dotáhl duel stejně jako čtvrteční semifinále do prodloužení.
V jeho první části už nebyla dánská převaha tak výrazná a domácí toho využili k vedoucí trefě. Po Coufalově centru a souboji Součka s bývalým slávistou Bahem se odrazil balon ke Krejčímu a nový kapitán jej díky teči ležící obránce dostal do sítě. Hosté marně reklamovali útočný faul. Krejčí se prosadil i proti Irům, proti nimž srovnal na 2:2.
Dánové opět přidali a podruhé dokázali srovnat. Po spolupráci střídajících hráčů a Dreyerově centru z rohového kopu se prosadil po zhruba pěti minutách na trávníku hlavičkou na přední tyč Högh. V reprezentaci skóroval poprvé.
Stejně jako ve čtvrtek proti Irsku musel zápas po remíze 2:2 po prodloužení rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm měli od úvodu navrch Češi. Za Dány se trefil jen ve druhé sérii Eriksen, zatímco Höjlund, Dreyer a Jensen selhali. Za domácí neproměnil pouze třetí střelec Krejčí, naopak Chorý, Souček ani Sadílek nezaváhali.
Reprezentace v soutěžních zápasech v součtu s Československem vyhrála pátý penaltový rozstřel a mohla se radovat z druhého postupu v baráži o světový šampionát od rozdělení federace. V roce 2005 uspěla rovněž na Letné proti Norsku.