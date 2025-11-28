Fotbalisté Sparty vyhráli v Konferenční lize na půdě Legie 1:0, rozhodl Preciado
28. 11. 2025 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté pražské Sparty zvítězili ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy na hřišti Legie Varšava 1:0.
Premiérový pohárový souboj dvou historicky nejúspěšnějších klubů svých zemí rozhodl v 41. minutě sváteční střelec Ángelo Preciado.
Letenští triumfovali v soutěži po dvou zápasech, minule remizovali doma s jiným polským týmem Čenstochovou 0:0. Ve společné tabulce 36 mužstev si polepšili na sedm bodů a poskočili na 11. pozici. Legia prohrála třetí ze čtyř utkání ligové fáze a zůstala na třech bodech.
Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací části. Sparta ještě v prosinci narazí v Rumunsku na Universitateu Craiova, hlavní fázi doma zakončí s Aberdeenem.
Na postu pravého stopera Sparty nastoupil netradičně Kadeřábek a o post výš na kraji zálohy Preciado. V zahajovací jedenáctce domácích nechyběl kosovský křídelník Krasniqi, který v srpnu odešel do polské metropole právě ze Sparty na roční hostování s opcí. Od začátku se vedle bývalých spoluhráčů postavil i proti parťákovi z národního týmu Rrahmanimu.
Na Armádním stadionu před zraky 17.743 fanoušků hrozil v prvním poločase především čtvrtfinalista posledního ročníku Konferenční ligy. V deváté minutě ve slibné pozici vypálil nad Wojciech Urbaňski. Tentýž hráč pak vyhrál souboj s Kadeřábkem a zamířil na zadní tyč, gólman Vindahl ale konečky prstů Spartu podržel. Z následného rohu se do míče zpoza vápna ze vzduchu opřel Krasniqi a jen těsně minul.
Dánský brankář Sparty si následně poradil s Augustyniakovým pokusem před šestnáctkou. Poté se delší dobu hrálo bez šancí, v 36. minutě ale znovu zahrozil Krasniqi. Jeho ránu Vindahl vyrazil a Wszolek z dorážky nezakončil hlavou ideálně.
Místo toho v 41. minutě ze své první střely na branku udeřili hosté. Birmančevič vystihl Čolakovu přihrávku, nahrál Preciadovi a ten ranou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Ekvádorský reprezentant zaznamenal první soutěžní trefu za Spartu od loňského února. Pražané se prosadili v Konferenční lize po dvou zápasech. V nastavení úvodního dějství ještě Vindahla protáhl Stojanovič.
Po změně stran si Haraslín po Preciadově pasu hledal palebnou pozici, jenže nakonec trefil jen bránícího Kapuadiho. Střídající Mercado zase vypálil vedle. Sparta hru kontrolovala, domácí za celý druhý poločas její branku výrazněji neohrozili a v závěru nepřišel ani jejich tlak.
Legia tak prohloubila výsledkovou krizi, na vítězství čeká už sedm soutěžních duelů, doma nevyhrála šestkrát v řadě. Sparta triumfovala v této sezoně Konferenční ligy teprve ve druhém z pěti venkovních utkání.
Celek z polské metropole v pátém pohárovém utkání s českým soupeřem prohrál poprvé. Doma Legia nenavázala na předchozí výhry nad Slavií a Ostravou, kterou v červenci vyřadila ve 2. předkole Evropské ligy. Sparta triumfovala na hřišti polských týmů ve třetím ze čtyř pohárových duelů.