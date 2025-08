Fotbalisté Sparty rozstříleli Aktobe 4:0 a jsou ve 3. předkole Konferenční ligy

1. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Fotbalisté Sparty porazili v domácí odvetě 2.předkola Konferenční ligy Aktobe 4:0 a v součtu s úvodní prohrou 1:2 v Kazachstánu postoupili do další fáze kvalifikace.

Pražané vstřelili na vyprodané Letné první tři branky v rozmezí 57. až 64. minuty, kdy se postupně trefili Veljko Birmančevič, střídající Matěj Ryneš a Jan Kuchta. V nastavení stanovil konečný výsledek další příchozí hráč z lavičky Albion Rrahmani.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyzvou v dalším dvojzápase Ararat-Armenii, která po prodloužení vyřadila Universitateu Kluž na jejím hřišti. První zápas odehraje Sparta příští čtvrtek doma, odvetu o týden později v Jerevanu. Na cestě do hlavní fáze soutěže musí zvládnout ještě dvě předkola.

"Mám radost z výkonu hráčů. Bylo to těžké utkání tím, že jsme věděli, že musíme tlačit a nedovolit jim žádné přechody. Hráči si v tom vedli dobře, hráli disciplinovaně, trpělivě. V první půli jsme chtěli dát gól, to se nepovedlo. I díky trpělivosti a kvalitě jsme ale dotáhli zápas do vítězného konce," řekl Priske na tiskové konferenci.

Navzdory úvodní porážce v Kazachstánu a nepříliš výraznému výkonu vstupovala Sparta do zápasu podle sázkových kanceláří jako jasný favorit. Pouze na lavičce zůstal Kadeřábek, naopak poprvé od 23. dubna začal v základní sestavě křídelník Birmančevič. V zahajovací jedenáctce hostů nechyběl bývalý hráč Sparty a Jablonce Vatajelu.

Domácí drželi míč v prvním poločase téměř 70 procent času, vyloženou gólovou šanci si ale nevypracovali. V šesté minutě Kuchta z vápna zamířil hlavou nepřesně. Další zakončení českého reprezentanta zblokovala obrana Aktobe. Ve 34. minutě se Haraslín opřel do Preciadova centru ze vzduchu "nůžkami", míč však poslal do náruče brankáře Vlada.

Aktobe pokračovalo v hlubokém obranném bloku i po změně stran, v 57. minutě ho však Letenští konečně prolomili. Kairinen nacentroval do šestnáctky, Kuchta hlavou nahrál před branku Birmančevičovi a ten se zblízka nemýlil. Srbský reprezentant navázal na trefu z úvodního vzájemného utkání, v němž z penalty v samém závěru zmírnil prohru Sparty.

Vzápětí Kuchta připravil dobrou střeleckou pozici Kairinenovi, Vlad ale zasáhl. Domácí to dlouho mrzet nemuselo, tři minuty po Birmančevičovi přidal druhý zásah střídající Ryneš, který si naběhl do vápna na Preciadovu prudkou nahrávku a překonal Vlada. Ryneš se dočkal prvního soutěžního zásahu od loňského srpna, kdy skóroval v kvalifikaci Ligy mistrů.

"Je vždycky nádherné dát gól na Letné. Tady na tu stranu jsem ještě gól nedal, takže jsem si přál dát před kotlem gól, za což jsem rád. Nevěděl jsem, že už je to (skoro) rok. To je docela dlouho. Za každý gól jsem rád. Věděl jsem, co mám dělat, radovat se," prohlásil Ryneš.

V 64. minutě utekl po pravé straně Preciado, předal ve vápně míč Kuchtovi a ten propálil Vlada. Osmadvacetiletý útočník se zapsal mezi střelce ve třetím ze čtyř soutěžních utkání v této sezoně.

V 75. minutě Kuchtův lob vytáhl Vlad s obtížemi na roh a střídající Rrahmani o chvíli později zakončil do boční sítě. I Rrahmani se nakonec ve čtvrté minutě nastavení dočkal vstřelené branky a skóroval ve druhém soutěžním utkání po sobě.

"Především bych chtěl pogratulovat Spartě za naprosto zasloužené vítězství. Nevypracovali jsme si ani jednu gólovou šanci," uvedl trenér Aktobe Vjačeslav Levčuk.

Sparta potvrdila, že česká mužstva na soupeře z Kazachstánu umějí, na vlastním stadionu jim podlehla v jediném z dosavadních devíti pohárových utkání. Letenští navíc uhájili stoprocentní bilanci tuzemských mužstev ve vyřazovacích dvojzápasech s kazachstánskými celky, i pošesté se radoval z postupu český tým. Pražané vyhráli v Konferenční lize na šestý pokus poprvé.