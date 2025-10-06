Fotbalisté Sparty remizovali v derby se Slavií 1:1 a o bod před ní vedou tabulku
6. 10. 2025 – 0:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty ve šlágru 11.kola první ligy remizovali doma v pražském derby se Slavií 1:1.
Letenští před reprezentační pauzou nadále vedou tabulku o bod před vršovickým rivalem a o dva před Jabloncem. Skóre otevřel hostující Vasil Kušej, v šesté minutě nastavení první půle srovnal Albion Rrahmani. Červenobílí hráli od 66. minuty bez vyloučeného Tomáše Vlčka, přesto udrželi remízu a zůstali jediným neporaženým týmem v sezoně nejvyšší soutěže.
Slavia prohrála jediné z posledních sedmi ligových derby, v minulé sezoně zvítězila ve dvou ze tří vzájemných zápasů. Sparta nicméně doma v nejvyšší soutěži s vršovickým rivalem již posedmé za sebou bodovala. Letenští prohráli jediné z dosavadních 11 kol, Slavia vyšla naprázdno v jediném z posledních 21 ligových duelů.
Červenobílí, kteří v úterý utrpěli v Lize mistrů porážku 0:3 v Miláně s Interem, ze zdravotních důvodů postrádali reprezentačního brankáře Staňka, zaskočil za něj Markovič. Nastoupit už mohl po doléčení zranění kapitán Bořil.
Sparta začala náporem. Vydra se uvolnil v šestnáctce a měl velkou šanci, jeho střela však byla zblokována. Rrahmani pak v šesté minutě dokonce po Preciadově střele zdálky dostal míč do sítě, po přezkoumání u videa se však ukázalo, že stál o 21 centimetrů v ofsajdu a gól neplatil.
Kvůli kouři z dýmovnic domácích fanoušků rozhodčí Všetečka zápas na chvíli přerušil a nucená přestávka pomohla Slavii, aby se vzpamatovala. V 15. minutě se dokonce ujala vedení. Cham zachytil rozehrávku soupeře, Kušej se opřel do míče a střelou o tyč dal svůj čtvrtý gól v ligové sezoně.
Tlak domácích se rozplynul, až ve 30. minutě z přímého kopu z velké dálky vypálil Rrahmani a Markovič vyrazil míč na tyč. Letenští se dočkali vyrovnání v šesté minutě nastavení prvního poločasu.
Birmančevič se na křídle neprotlačil přes Vlčka, obránce však místo odkopu riskantně rozehrál přes šestnáctku. U penaltového bodu míč zachytil volný Rrahmani a přesnou střelou k tyči tentokrát Markoviče překonal. Kosovský útočník se šestým gólem v tabulce kanonýrů posunul už jen o branku za vedoucího Chramostu z Jablonce.
Rrahmani měl také první šanci druhého poločasu, zblízka ale branku přestřelil. V 66. minutě přišli slávisté o vyloučeného Vlčka, který stáhl unikajícího Birmančeviče a dostal rovnou červenou kartu. V prvním poločase přitom už byl napomínán.
V oslabení měli nečekaně šanci červenobílí, Vorlický posunul míč k Chorému, který v 83. minutě střelou po zemi prověřil Vindahla. Letenští v přesilovce branku soupeře dobývali marně. Po Preciadově centru v akrobatické pozici vypálil Birmančevič, ale těsně minul.
Na další Preciadovu nabídku si naskočil střídající Kuchta, prudkou hlavičkou také mezi tyče nezamířil a proti bývalému klubu se neprosadil. Sparťané početní převahu nevyužili, nenavázali na čtvrteční vítězství 4:1 nad Shamrockem v úvodu hlavní fáze Konferenční ligy a v desátém domácím soutěžním zápase v sezoně poprvé nevyhráli.