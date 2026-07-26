Fotbalisté Sparty překvapivě začali ligu prohrou 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky
26. 7. 2026 – 1:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky.
Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh.
Letenští po dvou sezonách bez trofeje vyhlásili útok na titul, jenže start soutěžního ročníku jim dnes nevyšel stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský primát Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem.
Zbrojovka stylově oslavila návrat mezi elitu po třech letech. V součtu s předchozí účastí přerušila v nejvyšší soutěži sérii osmi zápasů bez výhry, Spartu v lize zdolala po pěti utkáních a sérii čtyř porážek poprvé od srpna 2017.
Domácí trenér Svědík poslal na hřiště pět letních nováčků, nejvíce překvapilo nasazení Saala, který na jaře hostoval v druholigové Kroměříži. Dále se v základu objevili Penxa, Dante, Vašulín a Ezeh. Sparta vyrukovala do zápasu se dvěma posilami v základu Karabcem a Alcócerem.
Natěšená Zbrojovka vstoupila do utkání aktivně, po spolupráci nové útočné formace a centru Ezeha mohl zblízka otevřít skóre Vašulín. Stejný hráč krátce poté vypálil z hranice pokutového území nad.
Po čtvrthodině převzala iniciativu Sparta, s řadou jejích centrů si obrana domácích poradila. Gólman Hrdina vyrazil ve 20. minutě i střelu Kuchty, na druhé straně měl Surovčík plné ruce práce s pokusem Vachouška.
Ve 34. minutě Pražané po krátkém obléhání domácí branky propadli v obraně na útočné polovině, Vachoušek vyslal do brejku Vašulína, který své sólo od poloviny hřiště suverénně proměnil ve vedoucí gól nováčka. V lize se prosadil poprvé od loňského listopadu.
Brňané poté ovládli dění na hřišti, Čavošův trestný kop chytil Surovčík, sérii centrů přetížená obrana Sparty s velkou námahou odvrátila.
Pražané vstoupili do druhé půle mnohem aktivněji, ve 48. minutě nastřelil Karabec spojnici tyče a břevna. O dvě minuty později už bylo vyrovnáno. Karabcův roh hlavičkoval Ševínský do Hrdiny, vyražený míč se od břevna odrazil k Mercadovi, který otevřel sparťanský střelecký účet sezony. V součtu s minulou sezonou skóroval ekvádorský reprezentant v lize potřetí za sebou.
Gól Letenské uklidnil, sparťané ovládli dění ve středu hřiště, lépe kombinovali a dlouho nepustili Zbrojovku na dostřel Surovčíka. Domácím ale stačila jedna akce, aby si vedení vzali zpět. Roh Danteho vrátil před bránu Vedral a volný Vachoušek měl cestu k brance zcela volnou. V nejvyšší soutěži se zapsal mezi střelce prvně od listopadu 2023.
V 81. minutě stanovil konečný výsledek Ezeh. Surovčík se stoperem Zeleným se nedohodli a nigerijský útočník Brna hlavou zužitkoval Danteho centr.
Sparta se do tlaku dostala až v samotném závěru, kontaktní gól Mercada neplatil kvůli ofsajdu. Karabcovu tečovanou střelu zpoza vápna vyrazil Hrdina na břevno, v závěru pak stejný sparťanský hráč z přímého kopu zamířil těsně vedle.