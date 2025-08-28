Fotbalisté Sparty navzdory prohře v Rize postoupili do Konferenční ligy
28. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě závěrečného 4 předkola Konferenční ligy na hřišti FC Riga 0:1, v součtu s úvodním domácím vítězstvím 2:0 ale postoupili do hlavní fáze O jediný gól v lotyšské metropoli se v 68 minutě postaral Iago Siqueira Pražané našli přemožitele po sérii devíti soutěžních vítězství .
Historicky nejúspěšnější český tým se v minulých dvou sezonách probojoval do osmifinále Evropské ligy a po 19 letech do Ligy mistrů Nyní se představí ve třetí pohárové soutěži Postup do hlavní fáze, kde každý z týmů čeká od října do prosince v jednotné tabulce 36 týmů šest soupeřů, Spartě vynesl 3,17 milionu eur (téměř 78 milionů korun) Los se uskuteční v pátek
Český fotbal bude mít na podzim v pohárech minimálně čtyři zástupce Obhájce titulu Slavia se rovnou kvalifikovala do Ligy mistrů, Plzeň se představí v Evropské lize a Olomouc čeká buď Evropská, nebo Konferenční liga, o kterou usiluje i Baník Ostrava
Sparťané se museli obejít bez zraněné pětice Cobbaut, Kadeřábek, Kofod, Sörensen a Ševínský Do sestavy se po pětizápasové absenci vrátil Zelený, který nastoupil na postu stopera Soutěžní debut za Pražany si odbyl záložník Mannsverk Aktuálního lídra české ligy přijelo do hlavního města Lotyšska podpořit zhruba 250 fanoušků Odveta se hrála netradičně dnes místo ve čtvrtek kvůli kolizi se zápasem RFS Riga ve 4 předkole Konferenční ligy
Po čtvrthodině hry střelu sparťanského kapitána Haraslína vyrazil Zviedris na roh V 35 minutě Kuchta sklepl ve vápně míč Birmančevičovi a srbský křídelník ve výhodné pozici přestřelil Do té doby hosté kontrolovali hru, poté si však začali koledovat o gól V šestnáctce se odrazil míč k Ramiresovi, střelu domácího kapitána zblízka ale zastavil Uchenna Následně Jurkovskis vypálil nad a Galo zamířil jen do Vindahlovy náruče Dánský gólman se poté zaskvěl proti pokusu Siqueiry z přímého kopu, který konečky prstů vyrazil nad
Zkraje druhého poločasu Galo po kombinaci s Ramiresem přízemní střelou protáhl Vindahla Musah zase hlavičkoval nad břevno Tlak domácích se vyplatil v 68 minutě Siqueira vystřelil před šestnáctkou a možná i s pomocí teče od jednoho sparťanů výrazně zdramatizoval dvojzápas
Letenští mohli vyrovnat v 79 minutě, jenže Haraslínovo zakončení domácí obrana zblokovala na roh Střídajícího Rrahmaniho, který v prvním vzájemném utkání stanovil konečný výsledek 2:0, vychytal v nastavení Zviedris Na opačné straně mohl duel poslat do prodloužení střídající Regža, z hranice vápna ale zamířil těsně vedle
Na premiérový postup do hlavní fáze některého z pohárů si tak trojnásobný mistr Lotyšska musí počkat Sparta ve čtvrtém pohárovém souboji s některým z lotyšských celků poprvé prohrála