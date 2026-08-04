Fotbalisté Sparty doma po obratu překvapivě zdolali v kvalifikaci LM Lyon 2:1
4. 8. 2026 – 22:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3.předkola Ligy mistrů Loyn 2:1.
Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela, otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Matěj Ryneš a po jeho centru John Mercado. Mezitím zahodil penaltu hostující Corentin Tolisso. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc.
Letenští zdolali Olympique v pohárech na sedmý pokus poprvé a navázali na Slavii, která na něj vyzrála v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahce Istanbul, nebo Štýrský Hradec.
Soutěžní debut za Spartu si připsal Macek, v záloze nastoupil i Karabec, který minulou sezonu v Lyonu hostoval. Křídelník a kapitán Haraslín začal pouze na lavičce a Kuchta z neznámého důvodu zůstal mimo nominaci. Letenští začali velmi aktivně a po celé úvodní dějství hrozili hlavně oni. Bylo znát, že domácí hrají třetí soutěžní zápas v sezoně, zatímco Olympique první.
Ve třetí minutě přestřelil z vápna sparťan Irving. Poté se Alcócer probil až do vápna, ale do jeho zakončení se vložil jeden z hostujících hráčů. Když už Sparta skórovala zásluhou Brunese po povedené kombinační akci, její radost překazil ofsajd. Po více než půlhodině hry Ševínský hlavičkoval nad.
Olympique výrazně zahrozil až ve 41. minutě, gólman Surovčík vyrazil Opendovu ránu po brejku na roh. Následně domácí aktivním presinkem získali v rohu hřiště míč, Brunes nahrál před branku, jenže Mercado ve vyložené šanci z hranice vápna zamířil nad.
Před vypršením hrací doby první půle hosté k šoku Letné udeřili. Abner nacentroval do vápna na Opendu, bránící Suchomel si ale nešťastně srazil balon do vlastní sítě.
Na začátku druhé půle si na přetažený centr naběhl Tolisso, jenže Surovčík zasáhl. Na druhé straně se z gólu radoval Alcócer, ale domácím se postavilo do cesty další postavení mimo hru. Z rohu pak nebezpečně hlavičkoval Sörensen, slovenský brankář Greif však zasáhl.
Vzápětí se domácí dočkali. Ryneš si naběhl na Irvingův dloubáček, přetlačil Abnera a srovnal. Od předloňského srpna se mezi střelce v soutěžních duelech zapsal čtyřikrát a pokaždé v evropských pohárech, tři góly dal v letních předkolech.
Ani ne tři minuty nato Ševínský stáhl v šestnáctce Opendu a hosté mohli znovu odskočit. Kapitán Tolisso ale zvolil velkou razanci a přestřelil.
Lyon toho vzápětí litoval, jelikož po Rynešově centru se skákavou hlavičkou prosadil Mercado. Ekvádorský reprezentant si připsal druhou branku v soutěžní sezoně, v součtu s minulý ročníkem skóroval ve čtyřech z posledních pěti duelů.
Sparta zdolala v pohárech některého z francouzských soupeřů poprvé od listopadu 2007 a devíti zápasech. Doma pak soupeře ze země galského kohouta porazila po sedmi utkáních prvně od listopadu 1991.