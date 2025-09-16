Fotbalisté Slavie vstoupí proti Bodö/Glimt do hlavní fáze Ligy mistrů
16. 9. 2025 – 19:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie ve středu domácím zápasem proti Bodö/Glimt vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů.
Pražané se v souboji s norským šampionem pokusí potvrdit roli mírného favorita a vítězně zvládnout úvodní z osmi duelů ligové části prestižní soutěže, který může být stěžejní v boji o postup do jarních bojů. Červenobílí zasáhnou do hlavní fáze pohárů jako první český celek v sezoně. Kvůli disciplinárnímu trestu budou mít Vršovičtí uzavřenou část hlediště.
Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019. Tehdy se ještě hrálo ve formátu se čtyřčlennými skupinami a svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského obsadili bez vítězství poslední místo.
Hlavní fáze pohárů se od minulé sezony hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma a stejný počet venku. Slavia je letos na podzim jediným českým celkem v hlavní fázi Ligy mistrů. Vloni si ji zahrála Sparta, která do vyřazovací části neprošla.
"Vstup do ligové fáze bude velmi důležitý. Je mi asi jedno, jestli je to doma nebo venku, zkrátka to musíme zvládnout. Vloni jsme začali v Razgradu (v Evropské lize) výhrou, rád bych na podobné entrée navázal," řekl Trpišovský.
Slavia v této sezoně ještě neprohrála, v součtu s letní přípravou nenašla přemožitele už 15 utkání a vede českou ligu. V pohárech nicméně už sedmkrát po sobě nezvítězila. Bodö/Glimt je nováčkem hlavní fáze Ligy mistrů, v minulém ročníku ale došlo až do semifinále Evropské ligy. Předloni v kvalifikaci Konferenční ligy vyřadilo po dvou výhrách Bohemians 1905. Na duel v Edenu se naladilo drtivým vítězstvím 7:1 nad Kristiansundem.
"Bodö hraje velmi zajímavý fotbal. Viděl jsem (předloni) oba zápasy s Bohemkou, líbí se mi. Trenér je tam hodně dlouho, rukopis je jasně daný. Jsou nám co do rychlosti a intenzity docela podobní," řekl Trpišovský na adresu vítěze čtyř z minulých pěti ročníků norské ligy.
Trenér Bodö/Glimt Kjetil Knutsen považuje Slavii za favorita. "Nastupujeme proti soupeři, který je možná pro většinu lidí trochu neznámý. Ale má obrovskou kvalitu. Je možné, že by vyhráli norskou ligu. Hrají hodně přímočaře. Ostatní týmy v české lize mají celkem podobný styl, ale jsou prostě slabší. Slavia si s nimi v určitých situacích hraje jako kočka s myší," řekl na tiskové konferenci Knutsen.
"Hráči Slavie mají naprosto neuvěřitelné běžecké statistiky. V týmu je spousta reprezentantů, takže ta úroveň je skutečně vysoká. Dnes jsme mohli sledovat trénink Slavie a její herní styl je v mnohém velmi podobný našemu. Je naprosto jasné, že zítra musíme podat výkon na skutečně vysoké úrovni, abychom mohli uspět. Kdybychom nastoupili jen s defenzivní taktikou, byli bychom zcela bez šance," dodal šestapadesátiletý norský kouč.
Slavia si na začátku nové pohárové sezony odpyká disciplinární trest za údajné rasistické chování fanoušků v prosincovém zápase Evropské ligy proti Anderlechtu Brusel. Pražané budou mít zavřené dva sektory na severní tribuně, kde sídlí "kotel".
"Hodně mě to mrzí. Fanoušci jsou naším motorem, součást našeho výkonu. Fanoušci asi ocení, že je to na Bodö a ne třeba na Barcelonu. Alespoň nějaká útěcha," poznamenal Trpišovský.
Zápas bude mít výkop ve středu v 18:45. Pražanům budou kvůli zranění chybět dva důležití obránci Igoh Ogbu a jeden z kapitánů Jan Bořil.