Fotbalisté Slavie v oslabení hráli v Pardubicích 1:1 a ligu vedou o pět bodů
2. 2. 2026 – 0:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení neudrželi náskok a v úvodu jarní části ligové sezony pouze remizovali v Pardubicích 1:1.
Pražané vedli zkraje utkání 20. kola zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta.
Obhájci titulu neprohráli v lize už 21 zápasů po sobě a jako jediní dál drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost. Po sobotním vítězství Sparty 3:0 na Dukle se však jejich náskok na městského rivala v čele tabulky snížil na pět bodů. Východočeši čtyři kola za sebou neprohráli a posunuli se na 10. místo.
Slavia se ani ve třetím soutěžním zápase jarní části sezony nedočkala prvního vítězství, na konci ledna v závěru ligové fáze Ligy mistrů doma podlehla Barceloně 2:4 a ve středu v Limassolu Pafosu 1:4. Pardubičtí v lize ani na 12. pokus vršovický tým nezdolali, po sérii 10 proher s ním však bodovali.
Domácím kvůli zranění v dolní části těla na pátečním tréninku vypadl ze hry jeden z nejlepších kanonýrů soutěže Patrák. Kapitánskou pásku místo něj převzal Solil, čímž stylově oslavil dnešní 26. narozeniny. V domácí brance si odbyl soutěžní debut Mandous, jenž v lednu přestoupil na východ Čech právě ze Slavie. V základní sestavě Pardubic nechyběla ani staronová tvář z Liberce záložník Hlavatý. V zahajovací jedenáctce Slavie naskočil lednový navrátilec z Benfiky Lisabon Jurásek.
Už po necelých čtyřech minutách bývalý slávista Botos po Tankově přihrávce postupoval sám na branku, jenže trestuhodně zamířil vedle. Naopak hosté z první akce udeřili. Chorý na levé straně přihrál do běhu Juráskovi, ten odcentroval před branku na Provoda, jenž se zbavil Solila a překonal Mandouse. Český reprezentant skóroval ve druhém kole po sobě a popáté v sezoně nejvyšší soutěže, díky čemuž si vytvořil střelecké maximum v jednom ligovém ročníku.
Ve 12. minutě na polovině hřiště Oscar přišlápl kotník Hlavatému. Po chvilce vstoupil do hry videorozhodčí a hlavní sudí Nehasil po zhlédnutí opakovaných záběrů slávistického záložníka vyloučil. Oscar dostal pátou červenou kartu v české lize. Rovněž středeční utkání proti Pafosu dohrávali Pražané v oslabení.
Pardubice mohly srovnat po půlhodině, brankář Staněk však pokus Samuela Šimka z přímého kopu s obtížemi vytáhl na roh. Vzápětí si taktéž poradil i s jeho střílenou přihrávkou. O chvíli později Slavia přidala druhý gól zásluhou Chorého, kvůli ofsajdu však neplatil. Vršovičtí se pak dožadovali penalty poté, co Šimek přistrčil Provoda, jenže bez odezvy. V závěru úvodního dějství Mandous vyrazil Provodovu střelu a Staněk zase podržel Slavii při Botosově zakončení.
Zkraje druhé půle Staněk i potřetí vyzrál na Šimka. Poté se dlouho hrálo bez šancí, až v 69. minutě se Chorý po rychlém brejku ani nadvakrát neprosadil. V 84. minutě Mahuta odcentroval do vápna a Vecheta hlavičkou zády k brance srovnal. Pardubický útočník navázal na dvě branky proti Ostravě z posledního podzimního kola.
O okamžitou odpověď se pokusil Chorý a zamířil těsně nad. Na opačné straně spálil velkou příležitost v šestnáctce střídající Samuel. V nastavení zase Mandous vyškrábl Provodovu ránu na roh. Nakonec mohl rozhodnout Vecheta, tentokrát však hlavičkoval těsně vedle.
Hlasy trenérů po utkání 20. kola první fotbalové ligy FK Pardubice - Slavia Praha (1:1):
Jan Trousil (Pardubice): "Za průběh zápasu je pro nás bod dobrý. Samozřejmě jsme toho v přesilovce chtěli vytěžit ještě víc, vytvořili jsme si velice dobré situace. Se vší pokorou přijímáme bod s obrovsky těžkým soupeřem, kterému úplně nedělá problém hrát v deseti. Byl jsem sám zvědavý na to, jak to zvládneme. Ale musím kluky pochválit, protože přesilovku zvládli velice dobře. Situace jsme si vytvářeli, ale Jindra (Staněk) ukázal kvalitu na brankové čáře. Nemám klukům co vytknout, dali do toho srdce a toho si cením nejvíc."
Jindřich Trpišovský (Slavia): "Dvakrát jsme začátkem jara prohráli (v Lize mistrů), takže jsme to tady chtěli zlomit vítězstvím. To se bohužel nepovedlo. Kromě první šance soupeře jsme do zápasu vstoupili velice dobře, měli jsme dobrý pohyb a po krásné akci jsme se dostali do vedení. V nejlepší části zápasu jsme šli do deseti. První půli jsme dohráli velice dobře, kluci udělali maximum na hřišti. I když nás bylo o jednoho míň, celý zápas jsme se dostávali nahoru. I domácí měli samozřejmě možnosti, Jindra (Staněk) nás skvěle podržel. Bohužel jsme pak ze situace, která byla nejmíň nebezpečná, po centru do vápna a hlavou zády k bráně dostali gól. Nakonec zápas skončil remízou, což je škoda. Byli jsme ve vedení a při troše štěstí jsme ty dvě velké šance ve druhé půli mohli proměnit. To se ale bohužel nepovedlo."