Fotbalisté Slavie v Lize mistrů překvapivě remizovali v Bergamu bez branek
23. 10. 2025 – 6:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie ve 3.kole hlavní fáze Ligy mistrů nečekaně hráli v Bergamu s favorizovanou Atalantou bez branek.
Pražané proti loňskému vítězi Evropské ligy napravili dojem po minulé porážce 0:3 s jiným italským týmem Interem v Miláně a připsali si v soutěži druhý bod po úvodní domácí remíze 2:2 s Bodö/Glimt.
V dalším kole jediný český zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů 4. listopadu přivítá Arsenal. Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Slavii aktuálně patří 28. místo, Bergamo je se čtyřmi body sedmnácté.
Pražané navzdory překvapivému výsledku ani v jedenáctém pohárovém zápase na italské půdě nezvítězili, připsali si teprve druhou remízu. V hlavní fázi Ligy mistrů při své třetí účasti čekají na výhru od dosud jediného triumfu v roce 2007 už 14 utkání. Aktuálně český šampion čtyři soutěžní duely po sobě nezvítězil.
Ve slávistické brance stále scházela gólmanská jednička Staněk, který byl po zranění už aspoň na lavičce. Mezi tyčemi znovu zaskočil náhradník Markovič. Pražany nadále trápí marodka v defenzivě, při absenci několika zadáků nastoupil netradičně na pravém halfbeku obvyklý střední záložník Moses.
Červenobílí od úvodu hráli mnohem aktivněji než v minulém kole při porážce s Interem a lépe než o víkendu při bezbrankové remíze se Zlínem. Hned v první minutě vypálil Chorý a jeho pokus těsně nedokázal tečovat před gólmanem Kušej.
Poté hosty dvakrát během chvíle podržel Markovič. Nejprve ve 13. minutě zblízka vychytal Kossounoua a poté vyrazil dalekonosnou střelu do horního rohu v podání De Ketelaereho. Třetí skvělý zákrok předvedl Markovič ve 27. minutě, kdy po Zappacostově přízemním centru z pravé strany udržel balon před čárou po Krstovičově dorážce. Domácí útočník vzápětí v dobré pozici přestřelil.
Na druhé straně Chorý opět zamířil mimo, podobně se pak dvakrát vedlo také útočníkovi Bergama Lookmanovi a jeho spoluhráči De Ketelaeremu. Slávisté se závěrem poločasu působili stále odvážněji a ve 45. minutě mohli otevřít skóre. Mosesovu střelu po závaru však vyrazil gólman Carnesecchi.
Pražané v úvodním vzájemném duelu na evropské scéně pokračovali v aktivním pojetí i po pauze. V 51. minutě vypálil z přímého kopu Provod a domácí brankář musel opět zasáhnout. Atalanta byla výkonem slávistů viditelně zaskočená a nezvykle ztrácela míče.
Favorit v druhé půli poprvé zahrozil až v 67. minutě, střídající Sulemana si ale v úniku na Markoviče příliš předkopl míč. Bergamo, které v dosavadním průběhu této sezony italské ligy ještě neprohrálo, se po změně stran trápilo.
V 78. minutě mohli rozhodnout Pražané, střídající Sadílek ale vypálil zpoza vápna o kousek nad. O tři minuty později na opačné straně zblízka hlavou přestřelil Scamacca. Domácí střídající útočník neuspěl ani v 85. minutě, kdy jeho tvrdou ránu vyrazil Markovič.
Třetí celek minulé sezony Serie A už vítězný gól nedal ani v nastavení. Slavia získala cenný bod, v pohárech nicméně podesáté za sebou nezvítězila a venku na evropské scéně už pět utkání neskórovala. Aktuálně má sérii tří soutěžních remíz.