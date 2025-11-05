Fotbalisté Slavie v Lize mistrů podruhé prohráli, doma podlehli Arsenalu 0:3
5. 11. 2025 – 1:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté pražské Slavie ve 4.kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli doma favorizovanému Arsenalu 0:3 a utrpěli druhou porážku v soutěži i v sezoně.
Úřadující anglické vicemistry poslal do vedení v 32. minutě z penalty Bukayo Saka. Krátce po změně stran zvýšil Mikel Merino a stejný hráč přidal v 68. minutě pojistku.
Čeští šampioni mají v součtu s domácí remízou 2:2 s Bodö/Glimt, porážkou 0:3 na stadionu Interu Milán a bezbrankovým duelem v Bergamu na kontě dva body. V neúplné tabulce jsou na 30. pozici. Arsenal je bez ztráty bodu první, navíc stále neinkasoval a v polovině hlavní fáze má prakticky jisté vyřazovací boje.
Základní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším kole se Slavia opět představí doma, 25. listopadu přivítá Bilbao.
Červenobílí ani v pátém duelu s Arsenalem nezvítězili. Slávisté při třetí účasti v hlavní fázi Ligy mistrů čekají na celkově teprve druhý triumf už 15 zápasů. V pohárech nezvítězili pojedenácté za sebou. Nedokázali se tak ideálně naladit na nedělní ligový šlágr v Plzni, kterou čeká ve čtvrtek utkání Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul. Arsenal neprohrál ani jedenáctý pohárový duel s českým soupeřem.
"Celý tým do toho dal maximum, měli jsme dobré pasáže a celkově vstup do zápasu. V první půli jsme hráli na hranici toho, co jsme mohli. Zlomil to gól na 0:2. Kredit a respekt soupeři, který je skvělý a dnes to ukázal," řekl trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.
V bráně Slavie opět dostal přednost Markovič před uzdravenou jedničkou Staňkem. Levou stranu měli na starost afričtí mladíci Sanyang s Mbodjim, autorem jediných dvou gólů Pražanů v soutěži. Kvůli zdravotním problémům naopak chyběla opora záložní řady Oscar. Semifinalisté minulého ročníku ze stejného důvodu postrádali kanonýra Gyökerese a kapitána Ödegaarda. Dalšího záložníka Zubimendiho vyřadil ze hry trest za žluté karty.
Oba týmy si vyměnily první střelecké pokusy hned ve druhé minutě, Gabriel i domácí kapitán Provod těsně minuli. Slavia vstoupila do utkání s velkou energií a nepouštěla soupeře k jeho typické kombinační hře. V úvodu dokonce měla mírně navrch ve statistice držení míče.
"Věděli jsme, že nás tu čeká bouřlivá atmosféra, Slavia doma za celou sezonu neprohrála, jsou zvyklí tu vítězit. Museli jsme být trpěliví a postupně se dostat hry. Mužstvo znovu ukázalo svou vyspělost," ocenil kouč Arsenalu Mikel Arteta.
Ve 20. minutě Saka dalekonosnou ranou poprvé prověřil Markoviče a od té doby začal Arsenal získávat převahu. Brankář Slavie vyrazil i další dva Sakovy pokusy z úhlu a lídr Premier League nadále stupňoval tlak i díky rohovým kopům, kterých si v úvodním dějství vypracoval sedm.
Po jednom z nich trefil míč do ruky Provoda a sudí Aghajev po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. "Bránil jsem Gabriela, což je sám o sobě oříšek. Vyskočil jsem, od jeho hlavy to šlo do mojí hlavy a od ní pak do ruky. Nevím, jaké je pravidlo, když je ruka od mojí hlavy. Penalta byla určitě smolná," popsal Provod.
K penaltě se postavil Saka a ve 32. minutě otevřel skóre, přestože Markovič vystihl směr střely. Anglický reprezentant navázal na gól z posledního vzájemného duelu v roce 2021, kdy Arsenal v Edenu v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy po vysokém vítězství 4:0 oslavil postup. Slavia inkasovala po pěti zápasech.
Další krok k desátému soutěžnímu vítězství po sobě udělal Arsenal pouhých 35 sekund po začátku druhého poločasu. Trossard zleva našel přízemním centrem před bránou osamoceného Merina a ten placírkou usměrnil míč do sítě.
"Bohužel jsme dostali gól po první naší chybě v zápase. Nedostoupili jsme centrujícího hráče a nenabrali jsme Merina ve vápně. Mrzí mě to, takovou chybu jsme neudělali hodně dlouho," řekl Trpišovský.
Domácí se oklepali a místy dokázali londýnský celek zatlačit, do gólových šancí se ale nedostávali. Po hodině hry byl v nadějné pozici Chytil, před bránou však Mbodjiho centr netrefil čistě. Na druhé straně Markovič uspěl v dalším souboji s aktivním Sakou.
V 68. minutě favorit definitivně rozhodl. Markovič si chtěl dojít ve vápně pro centr z hloubi pole a sebrat míč do "koše", na poslední chvíli ho ale předskočil Merino a hlavičkou do odkryté sítě zaznamenal svou druhou trefu.
Po třetím gólu oba trenéři výrazně prostřídali a na trávník se dostal i záložník hostů Max Dowman, jenž se ve věku 15 let a 10 měsíců stal nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů.
V 84. minutě nařídil Aghajev pokutový kop i na druhé straně po souboji Whitea s Provodem, po zásahu od videa a přezkoumání situace ho ale tentokrát odvolal. Arsenal tak udržel osmé čisté konto za sebou, což se mu naposledy povedlo v roce 1903. Ve všech soutěžích neinkasoval už 776 minut.