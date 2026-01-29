Fotbalisté Slavie se rozloučili s Ligou mistrů debaklem 1:4 od Pafosu
29. 1. 2026 – 0:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie se rozloučili s účinkováním v tomto ročníku Ligy mistrů debaklem, v závěrečném 8.kole ligové fáze prohráli v Limassolu v dlouhém oslabení s Pafosem 1:4.
Pražané už před zápasem neměli naději na postup do vyřazovací části. Soutěž zakončili bez vítězství a v hlavní fázi Ligy mistrů čekají na výhru od premiérové účasti v roce 2007 už 19 utkání.
Kyperského nováčka soutěže poslal v souboji šampionů svých zemí v 17. minutě do vedení Vlad Dragomir. Před pauzou srovnal Štěpán Chaloupek, ale druhou půli lídr české ligy hrubě nezvládl. V 53. minutě vrátil domácím náskok Bruno, chvíli nato byl vyloučen střídající Jan Bořil a v přesilovce se v závěru trefili Anderson Silva a Mislav Oršič.
Pafos o kousek nedosáhl na postup, scházely mu dva góly. Slavia zůstala v ligové fázi jedním ze tří celků bez vítězství a ve společné tabulce pro 36 účastníků obsadila 34. místo. Pražané protáhli čekání na výhru v pohárech už na 15 zápasů a nedokázali se dobře naladit na víkendový start jarní části prvoligové sezony.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský udělal několik změn v základní sestavě oproti minulému utkání s Barcelonou (2:4). Kvůli zranění chyběli jeden z kapitánů Holeš, Moses a také Vlček, který před týdnem naskočil do druhého poločasu. Poprvé v zahajovací jedenáctce dnes dostali v Lize mistrů šanci Cham s Prekopem, útočná jednička Chorý začal jen na lavičce. V sestavě Pafosu nescházela uzdravená největší hvězda obránce David Luiz.
Pražané měli v úvodu převahu a více drželi balon, ve skóre se to ale neprojevilo. Prekopa zblízka vychytal domácí gólman. V 17. minutě na opačné straně napřáhl zpoza vápna kapitán Dragomir a povedeným pokusem do horního roku rozjásal většinu fanoušků na ne zcela zaplněném stadionu v Limassolu, kde Pafos hraje duely v pohárech.
Poté dál hrozili hlavně slávisté. Mbodji v 21. minutě ale hlavičkou po centru minul a o chvíli později netrefil prostor mezi tyčemi ve velké šanci ani Cham. Před pauzou po centru poslal hlavičku vedle Sadílek, ve 43. minutě už ale bylo srovnáno. Douděrův centr z pravé strany propadl až k Chaloupkovi a ten ve skluzu zamířil do odkryté branky. Slávistický stoper dal svůj první gól v pohárech.
Po změně stran už střelec branky nenastoupil a nahradil ho Sanyang. Lídr české ligy vstup do druhé půle nezvládl a brzy opět prohrával. Luckassen vrátil přetažený centr hlavou na hranici malého vápna, nejrychleji zareagoval bek Bruno a v 53. minutě poslal balon k tyči.
Za chvíli bylo s hosty ještě hůř. Střídající kapitán Bořil byl na trávníku necelé čtyři minuty, než těsně za vápnem podle rozhodčích zasáhl nohou unikajícího protihráče a za zmaření zjevné brankové příležitosti dostal rovnou červenou kartu.
V oslabení už hosté neměli síly na zvrat. Staněk ještě v 67. minutě vychytal Dragomira a o chvíli později mu po Oršičově střele pomohla tyč. V 84. minutě už nicméně potřetí inkasoval. Oršič při brejku předložil balon Andersonu Silvovi a ten zamířil přesně.
O tři minuty později zvýšil Pafos už na 4:1. Oršič poslal do vápna centr a ten nakonec bez teče naskakujícího Andersona Silvy zapadl do sítě. Domácí pak vsadili vše na ofenzivu, ale vybojovat senzační postup už nedokázali.
Slavia po týden staré porážce s Barcelonou znovu inkasovala čtyři branky, o tři góly prohrála hned polovinu z osmi kol soutěže. Kyperský klub v pohárech zdolal českého soupeře teprve podruhé z posledních 13 duelů.