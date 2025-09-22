Fotbalisté Slavie remizovali v Liberci 1:1 a přišli o vedení v ligové tabulce
22. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté pražské Slavie v 9.kole první ligy remizovali v Liberci 1:1.
Obhájce titulu z Edenu sice udržel neporazitelnost v sezoně, přišel však o vedení v tabulce. Z druhého místa ztrácí bod na městského rivala Spartu. Slovan poslal ve 14. minutě do vedení Petr Hodouš, tři minuty před koncem srovnal Vasil Kušej.
Slavia v lize přišla o body po třech vítězstvích za sebou a nespravila si náladu po středečním úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů, v němž po ztrátě dvoubrankového vedení remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Na druhém místě tabulky má stejně bodů jako rovněž neporažený třetí Jablonec. Liberec v nejvyšší soutěži s červenobílými neprohrál po čtyřech duelech a po minulé domácí remíze 1:1 s Plzní obral i dalšího z favoritů. V tabulce je Slovan devátý.
"Rotace v kádru během sezony přijdou, musíme to zvládnout. Některé individuální výkony nebyly dostatečně dobré na to, jak těžký zápas nás čekal. Celkově špatný, takový mdlý výkon od nás," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
Kouč Pražanů, který přišel do Edenu v polovině sezony 2017/18 z Liberce, udělal oproti duelu s Bodö/Glimt čtyři změny v základní sestavě. Zraněného Holeše v obraně nahradil Chaloupek, Chorý si odpykal zbytek z šestizápasového trestu a jen na lavičce začali Provod s Douděrou. Podruhé v zahajovací jedenáctce Slavie dostal šanci Hašioka. Domácí vedl jako kapitán bývalý hráč Pražanů Masopust.
Červenobílí za slunečného počasí vstoupili do utkání aktivněji, ale větší šanci si v úvodu nevytvořili. Skóre naopak brzy otevřeli Severočeši. Hodouš ještě ve 13. minutě zpoza vápna těsně minul, ale za chvíli už nezaváhal. Po Mikulově centru z levé strany se natlačil přes Mbodjiho k zakončení a zblízka poslal balon pod břevno za Staňka, jenž nastoupil s kšiltovkou. Bývalý hráč Sparty si připsal první gól v ligové kariéře.
"Mbodjiho jsme viděli v Lize mistrů. Myslím, že při té akci jsem do něj ani moc nestrčil, jen jsem tam měl ruce. Vyřešil jsem to tak, jak jsem to vyřešil. Zápas se Slavií byl svátek, gól je třešnička na dortu," řekl někdejší sparťan Hodouš. "Dostali jsme od soupeře krásný gól a jednoduchý gól na bránění pro nás," poznamenal Trpišovský.
Slavia sice měla v úvodním dějství výrazně vyšší držení míče, ale k většímu ohrožení brankáře Koubka se nedostala. To Slovan byl nebezpečnější, po půlhodině hry protáhl Staňka střelou zpoza vápna Koželuh. Na druhé straně zblokovala Mosesův pokus defenziva. Už v nastavení první půle zachránila favorita od dvoubrankového manka po Maškově přízemním pokusu tyč.
Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a poslal na trávník Chama s Vorlickým. Druhý jmenovaný mohl v 54. minutě srovnat, ale Koubka ve velké šanci nepřekonal a nenavázal na dva góly z minulého kola proti Karviné. Hašioka vzápětí z dorážky zamířil o kousek vedle. Na opačné straně Hodoušovu technickou ránu pod břevno vytáhl Staněk.
Hostující kouč pak po hodině hry provedl dokonce trojité střídání a nasadil Provoda, Zmrzlého a Schranze, který si v 72. minutě naskočil na roh, ale hlavou o kousek minul. Hosté stupňovali tlak a v 87. minutě už srovnali.
Po Zmrzlého centru zleva přenechal další střídající hráč Prekop míč Kušejovi, ten se elegantní fintou zbavil obránce a s pomocí soupeřovy lehké teče překonal Koubka. V ligové sezoně skóroval potřetí, ale poprvé po téměř měsíci. Slavia bodovala pojedenácté z posledních 12 zápasů nejvyšší soutěže v Liberci, remíza je však pro ni málo.
"Před zápasem bychom bod samozřejmě brali, ale takhle jsme cítili trochu zklamání. Sahali jsme po skvělém výsledku, nakonec máme jen bod. Bylo to tečované, dostat takový gól v 87. minutě je obrovská škoda," litoval liberecký trenér Radoslav Kováč.