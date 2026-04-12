Fotbalisté Slavie remizovali s Plzní bez branek a ligu vedou o osm bodů
12. 4. 2026 – 23:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie ve šlágru 29.kola první ligy jen remizovali s Plzní bez branek. Obhájce titulu sice zůstal jediným neporaženým celkem soutěže, jeho náskok v čele tabulky před pražským rivalem Spartou se nicméně snížil na osm bodů.
Vyrovnaný zápas v Edenu nenabídl příliš velkých šancí, v 89. minutě dostal červenou kartu domácí Tomáš Chorý za plivnutí na ležícího protihráče, nejlepší střelec soutěže po utkání úmysl popřel.
Plzeň dokázala v lize Slavii obrat o body poprvé po sérii pěti porážek. Západočeši si připsali v nejvyšší soutěži druhý nerozhodný výsledek po sobě a ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí bod na třetí Jablonec. Tým z Edenu protáhl šňůru ligové neporazitelnosti na 29 duelů, po sedmi kolech ale nezvítězil.
"Jednoznačně je to ztráta, chceme všechny zápasy vyhrávat. Ukázalo se, že zdaleka ještě není hotovo. Ztratili jsme dva body. Musíme zvládnout příští zápas v Hradci Králové a navázat na předchozí šňůru, kterou jsme měli," řekl na tiskové konferenci kouč Slavie Jindřich Trpišovský.
Plzeňský trenér Martin Hyský, který v minulosti působil ve Slavii, vzhledem k marodce pozměnil rozestavení a vyrukoval s třemi stopery. Místo zraněného reprezentanta Červa hrál ve středu pole Sojka, po delší době dostali šanci v základní sestavě Adu se Spáčilem. Domácím ze zdravotních důvodů vypadli Chytil s Chaloupkem a v zahajovací jedenáctce naskočili Sanyang s Bořilem.
Pražané z úvodní převahy vytěžili jen několik zákroků a první velké šance měli hosté. Ve 28. minutě se po kombinační akci dostal ze strany k Markovičovi Višinský, slávistického gólmana ale nepřekonal. Za chvíli si Viktoria vytvořila ještě větší možnost, Adu se protáhl po levé straně a domácí brankář ještě střelu na zadní tyč vynikajícím zákrokem vykopl na roh.
Červenobílí výrazněji zahrozili až v závěru první půle. Ve 38. minutě v dobré pozici vypálil přízemní střelou těsně vedle, poté utekl po levé straně Provod, přihrál před odkrytou branku Sanyangovi, jenže ten netrefil balon.
Po hodině hry vypadla Souarého střela nejistému Markovičovi z náručí a dorážející Sojka zblízka minul, stál však stejně v těsném ofsajdu. Poté Souaré přízemním pokusem těsně minul. Slávisté se nemohli dostat do tempa a Edenem chvílemi velmi nezvykle zněl pískot nespokojených fanoušků. "Neměli jsme takovou energii a tempo, na které jsme byli zvyklí v minulých zápasech, což bylo dáno i kvalitou soupeře," řekl Trpišovský.
Trápící se Pražany mohl v 68. minutě spasit Jurásek, po rychlé akci a přihrávce od Chorého ale vybíhajícího gólmana Wiegeleho zblízka nepřekonal. Domácí pak přece jen přidali a v době, kdy rozhodčí ještě nepustili hostujícího Spáčila po ošetřování zpět na trávník, měl další možnost Jurásek. Gólmana však ze strany nepřekonal.
V 88. minutě Chorý ostře fauloval Dweha a dostal žlutou kartu. Videorozhodčí ale odhalil, že poté na ležícího protihráče tmavé pleti nejspíš plivl a sudí Radina ho po přezkoumání situace u monitoru vyloučil. Český reprezentant předvedl již druhý zkrat v sezoně, v srpnu na stadionu Slovácka udeřil soupeřova gólmana pěstí do rozkroku, za což dostal šestizápasový trest.
"Nahnul jsem se nad hráče, řval jsem na něj, ne že ne. Jak jsem byl v emocích a nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny. Určitě jsem ale na něj neplivl," tvrdil Chorý. Nejlepšího střelce ligové sezony se zastal i trenér Trpišovský. "Zaregistroval jsem vyjádření rozhodčího, že vidí jasné plivnutí. Já ho nevidím," řekl kouč.
Západočeši z krátké přesilovky už vítězný gól nevytěžili a nedokázali soupeři oplatit podzimní prohru 3:5 ze Štruncových sadů. Slavia, která má s 60 brankami nejlepší ofenzivu v sezoně, neskórovala v nejvyšší soutěži poprvé od konce října a remízy rovněž 0:0 v Olomouci. Doma v lize nicméně od porážky s Viktorií v listopadu 2023 protáhla neporazitelnost už na 43 zápasů.
"Bod bereme, myslím, že je to asi spravedlivá remíza. V poslední době procházíme personálními problémy, máme spoustu hráčů, kteří momentálně nejsou k dispozici. Chtěl bych svoje mužstvo pochválit, odsud se nevozí body snadno," uvedl Hyský.