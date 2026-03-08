Fotbalisté Slavie přivítají v derby Spartu, mohou jí odskočit na deset bodů
8. 3. 2026 – 12:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie mohou v dnešním ligovém derby se Spartou udělat velký krok k obhajobě titulu.
Před šlágrem 25. kola mají v čele tabulky na svého rivala náskok sedmi bodů. Zápas v Edenu začne v 18:30.
Oba týmy chtějí odčinit nezdar v domácím poháru. Slávisté vypadli v úterním čtvrtfinále s Jabloncem a letenský tým neuspěl v duelu s Mladou Boleslaví.
V lize Slavia už 25 kol neprohrála a jako jediná drží v tomto ročníku neporazitelnost. Doma v Edenu prohrála jediný z minulých 66 ligových zápasů. V posledních 10 ligových derby ani jednou nezvítězil hostující tým, na podzim se rivalové rozešli na Letné smírně 1:1.
V dalších zápasech čtvrtá Plzeň nastoupí v Hradci Králové, Ostrava bude hrát se Zlínem a Karviná s Pardubicemi.