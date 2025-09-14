Fotbalisté Realu jsou dál stoprocentní, v San Sebastianu uspěli i v oslabení
14. 9. 2025 – 6:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Realu Madrid vyhráli i čtvrtý zápas nového ročníku španělské ligy a vedou tabulku s tříbodovým náskokem.
V San Sebastianu dnes zvítězili i v početním oslabení 2:1. Naopak Bilbao, které se v Lize mistrů utká v listopadu se Slavií, ve 4. kole poprvé ztratilo body. Athletic doma nečekaně podlehl Alavésu 0:1.
Favorizovaný Real poslal do vedení v 12. minutě střelou z hranice šestnáctky po sólu Mbappé, který dal čtvrtý gól v sezoně. O dvacet minut později ale zkomplikoval "Bílému baletu" situaci červenou kartou obránce Huijsen, který na polovině hřiště stáhl unikajícího protivníka za rameno k zemi.
I v oslabení však hosté zvýšili. Mbappé našel ve vápně Gülera, kterému pranic nevadila přesila domácích zadáků. Po změně stran trefil míč do ruky padajícího Carvajala a Oyarzabal z penalty snížil. Na remízu však domácí hráči, kteří na jaře v pohárové odvetě dokázali Realu nastřílet čtyři branky, nedosáhli a po čtyřech kolech mají v tabulce pouhé dva body.
Getafe zahájilo ligu třemi zápasy venku a vytěžilo z nich dvě výhry. Třetí dnes přidalo v prvním utkání doma, kde zdolalo nováčka z Ovieda 2:0. Oba góly padly v dlouhém nastavení prvního poločasu, český brankář Jiří Letáček do hry ve vítězném týmu nezasáhl.
O druhé místo se Getafe dělí s Bilbaem, jehož domácí zápas s Alavésem rozhodl Berenguerův vlastní gól z 57. minuty. Pro Athletic to byla po třech vítězstvích první bodová ztráta.
Na druhou příčku se mohl posunout i dosud neporažený Villarreal, ale na stadionu madridského Atlética prohrál 0:2. Domácí celek naopak poprvé v sezoně zvítězil, střelecky se o to zasloužili Barrios a Argentinec Nico González.