Fotbalisté Plzně vyhráli v Mladé Boleslavi 5:0, Višinský zaznamenal hattrick
20. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce 3.ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou.
Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a třemi asistencemi se blýskl Amar Memič, zbývající trefu obstaral Matěj Vydra. Domácí od 37. minuty a stavu 0:2 dohrávali bez vyloučeného Davida Kozla.
Západočeši v nejvyšší soutěži bodovali naplno po třech utkáních a jsou sedmí s pětibodovou ztrátou na vedoucí Spartu. Středočeši nevyhráli čtvrté z pěti kol v sezoně a zůstali dvanáctí.
Zápas se v původním termínu 2. srpna nehrál kvůli účasti Plzně ve 3. předkole Ligy mistrů proti Glasgow Rangers, s nimiž nakonec vypadli. Boleslav v sobotu nad Hradcem Králové díky Johnovu hattricku oslavila první výhru v ročníku nejvyšší soutěže, naopak Viktoria ve stejný den nečekaně prohrála na Dukle 0:2.
Domácí gólman Mandous už po minutě a půl od úvodního výkopu vytěsnil mimo tři tyče Vydrovu hlavičku po Souarého centru. Po necelé čtvrthodině Mandousovi proklouzla pod tělem Souarého přízemní střela zpoza vápna, Višinský ale ve skluzu zakončil jen do boční sítě.
V 17. minutě se hosté dočkali. Agilní Souaré odcentroval na zadní tyč, Memič hlavou posunul míč na lépe postaveného Višinského a ten bez problémů doklepl míč do odkryté branky. Po květnovém příchodu z Liberce se dočkal premiérové soutěžní trefy za Viktorii a první ligové trefy od poloviny března.
Za dalších pět minut stejná trojice připravila druhou gólovou akci zápasu. Memič si zpracoval Souarého dlouhý pas, přihrál do vápna a nabíhající Višinský pohotovou ranou k tyči zvýšil.
Snížit mohl Prebsl, jenže jeho ránu zblízka zblokoval na roh Ladra, který před sezonou přišel do Plzně právě ze středočeského týmu. Možné naděje domácích na zdramatizování utkání vzaly zasvé v 37. minutě, kdy Kozel u postranní čáry zezadu šlápl na Červovo lýtko a hlavní sudí Jan Beneš domácího záložníka při jeho ligovém debutu v zahajovací jedenáctce vyloučil. V nastavení první půle John protáhl gólmana Jedličku.
Po přestávce hosté v rozmezí necelých pěti minut udeřili třikrát. Nejprve Memič z vápna zamířil přesně k tyči a otevřel si střelecký účet v sezoně nejvyšší soutěže. Poté Mandous vyběhl, ale na Souarého centr nedosáhl a Višinský hlavou završil druhý hattrick v ligové kariéře. Hororovou pasáž domácích podtrhl Vydra, který elegantním zakončením patou zužitkoval Memičův pas. Plzeňský kapitán je spolu s Chramostou z Jabloncem se čtyřmi zásahy nejlepším střelcem ročníku nejvyšší soutěže. Šesté brance v domácí síti zabránil v závěru Mandous po zneškodnění střely střídajícího Adua.
Svěřenci trenéra Koubka ve druhém ze tří venkovních utkání v ligové sezoně nastříleli pět gólů po úvodním vítězství 5:1 v Pardubicích. Rozdílem pěti tref zvítězili v nejvyšší soutěži poprvé od loňského prosince. Zároveň si připsali nejvyšší venkovní výhru v lize od předloňského září. Na druhou stranu Boleslav schytala nejvyšší ligový debakl od loňského května, kdy rovněž doma podlehla stejným výsledkem Spartě.
Západočeši s Boleslaví v lize 13 duelů v řadě neprohráli a na jejím hřišti vyhráli potřetí za sebou. Mužstvo trenéra Majera má s 16 obdrženými brankami nejhorší obranu soutěže, v každém z úvodních pěti kol nabídl zápas Boleslavi minimálně pět gólů.