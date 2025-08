Fotbalisté Plzně prohráli v Glasgow 0:3 a v Lize mistrů se jim vzdálil postup

6. 8. 2025 – 7:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním utkání 3.předkola Ligy mistrů v Glasgow s Rangers vysoko 0:3 a výrazně se jim vzdálil postup.

Dva góly zaznamenal Djeidi Gassama, jednu branku dal z penalty Cyriel Dessers. Odveta, v níž bude Viktoria potřebovat zvítězit nejméně o tři branky, je na programu za týden v Doosan areně.

Západočechům se výrazně vzdálila vidina vysněné páté účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. Na cestě do základní části prestižní soutěže by vedle obratu proti Rangers museli zvládnout ještě závěrečné 4. předkolo, v němž postupující narazí na lepšího z dvojice Salcburk - FC Bruggy. V případě vyřazení se skotským soupeřem přejde Viktoria rovnou do hlavní fáze Evropské ligy.

Západočeši v předchozím předkole po obratu a vítězství 3:1 v Ženevě přešli přes Servette, úvodní souboj vicemistrů svých zemí proti Rangers jim ale hrubě nevyšel. Utrpěli nejvyšší porážku v pohárech pod trenérem Miroslavem Koubkem a od října 2022, kdy v Miláně podlehli Interu 0:4.

"Takhle jsme si to nemalovali, vysvlékli nás donaha. Ale máme ještě druhý zápas, druhých 90 minut. Jsou týmy, které otočily z 0:3 za poločas. Domácí atmosféru budeme mít my, takže bych řekl, že ještě není nic ztraceno," řekl stanici Nova Sport záložník Viktorie Lukáš Červ.

Plzeňští se už museli obejít bez nejlepšího hráče minulé ligové sezony Šulce, který v pondělí přestoupil do Lyonu. Jeho pozici ve středu zálohy zaujal v základní sestavě teprve sedmnáctiletý Panoš. Viktorii kvůli zranění hlavy z utkání s Jabloncem stále chyběla brankářská jednička Jedlička a mezi tyčemi znovu naskočil Rakušan Wiegele.

Trenér Rangers Martin udělal čtyři změny oproti sobotního prvnímu kolu skotské ligy, v němž jeho svěřenci jen remizovali na stadionu Motherwellu 1:1. Hned od úvodu naskočila čerstvá posila Antman, naopak překvapivě jen na lavičce začal kapitán Tavernier. Západočeši na rozdíl od soupeře o víkendu nehráli, jejich ligový zápas v Mladé Boleslavi byl odložen.

Hosté před téměř 46 tisíci diváky na stadionu Ibrox zahrozili jako první, Durosinmi ale v sedmé minutě hlavou minul. To Rangers ze své úvodní větší možnosti udeřili. Gassama si v 15. minutě narazil míč s Dessersem, dostal se před Wiegeleho a střelou k zadní tyči otevřel skóre. "My jsme se špatně posunuli, ale oni to udělali fakt dobře. Málokterý tým by to takhle vyřešil," podotkl Červ.

Rychle odpovědět mohl kapitán Vydra, v dobré pozici ve vápně ale trefil pouze Diomandého. Na opačné straně ve 22. minutě zachránil Viktorii zadák Jemelka, který těsně před brankovou čárou odvrátil pokus Antmana po další rychlé kombinační akci domácích.

V závěru poločasu inkasovali Západočeši podruhé. Francouzský sudí Turpin po zákroku Vydry na Antmana ve vápně nařídil ve 43. minutě k nevoli plzeňského kapitána penaltu a útočník Dessers zvýšil poté, co při exekuci poslal Wiegeleho na opačnou stranu.

"Za mě, když jsem to pak viděl o poločase, tak se dala i nemusela pískat. Ale začalo to mojí zbytečnou nahrávkou do středu, kterou Vydrys (Vydra) nečekal. Takže to taky byla škoda," litoval Červ.

Do druhého dějství vystřídal Koubek Panoše a poslal na trávník Valentu. Rangers byli ale nadále nebezpečnější. Diomandého střelu ještě zastavilo břevno, ale v 51. minutě už domácí slavili potřetí. Po další rychlé akci po straně nacentroval zprava Antman a Gassama hlavičkou zaznamenal svůj druhý gól v zápase. Domácí ze čtvrté střely mezi tyče potřetí skórovali.

"Nelíbilo se mi, že jsme v první půli příliš nakopávali míče. Jako bychom trochu měli respekt, ostych hrát. Druhá půle po prostřídání byla lepší, některé finální situace jsme ale nevyřešili dobře. Rangers vyhráli zaslouženě, byli lepším mužstvem. Ale myslím, že nemuseli vyhrát tolik," mínil Koubek.

Plzeňský kouč zkusil oživit hru dalšími střídáními a na hřiště postupně poslal Slončíka, letní posilu Višinského a Adua. Viktorii se ale vstřelit branku nepovedlo. Memičovu ránu z dálky v 83. minutě vyrazil gólman Butland a poté hosté marně reklamovali penaltu po jednom ze soubojů ve vápně.

Západočeši vyhráli jediný z posledních čtyř soutěžních zápasů. V kvalifikacích pohárů zvládli vítězně devět dvojutkání po sobě, nyní jsou ale blízko vyřazení. Rangers vyhráli pošesté ze sedmi domácích pohárových duelů s českým soupeřem, jedinou porážku utrpěli v roce 2021 se Slavií (0:2).