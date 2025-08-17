Fotbalisté Plzně prohráli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí po sobě v lize nevyhráli
17. 8. 2025 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Plzně prohráli v 5.kole na stadionu pražské Dukly 0:2, potřetí za sebou v nejvyšší soutěži ztratili body a v neúplné tabulce mají zatím jen jedinou výhru. V prvním poločase otevřel skóre Jan Peterka a druhý gól ještě do přestávky přidal Marcel Čermák z penalty.
Dejvický celek se dočkal premiérového vítězství v ligovém ročníku, na kontě má stejně jako Viktoria pět bodů.
Plzeň v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů porazila Glasgow Rangers 2:1, po prohře 0:3 v úvodním duelu ale vypadla a zahraje si základní část Evropské ligy. Dukla svého dnešního soupeře porazila poprvé od srpna 2015 a teprve podruhé z 21 vzájemných ligových duelů. Plzeň ji před dnešním duelem v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě zdolala.
Viktoria zatím v sezoně nedokázala ani jednou vyhrát dva soutěžní zápasy po sobě. V úterý dohrává odložený zápas 3. kola v Mladé Boleslavi.
Plzeň přijela bez lehce zraněného Dweha a také Slončíka, u něhož se řeší, kam v nejbližších dnech odejde na hostování. Jen na lavičce zůstali Vydra, Spáčil či Ladra.
Dukla mohla udeřit hned v prvních sekundách, na dlouhý pas do vápna si nabíhal Tomáš Jedlička, ale jeho jmenovec v brance soupeře Martin byl u míče o něco dřív. Favorizovaní hosté měli více ze hry, v 16. minutě však mohli inkasovat. Domácím se vydařila rychlá akce a Cissé ji zakončil střelou do tyče. Viktoria reagovala vzápětí, brankář Matrevics se nedostal k centrovanému míči a Durosinmi hlavou zblízka orazítkoval břevno.
Pražané udeřili ze standardní situace. Čermák rozehrál rohový kop přesně na zadní tyč, odkud kapitán Peterka hlavou přeloboval gólmana a vstřelil svoji třetí ligovou branku v kariéře. Viktoria zůstala opařená a do přestávky inkasovala ještě jednou. Brankář Jedlička fauloval Isifeho, rozhodčí Starý nařídil penaltu, Čermák ji proměnil a k asistenci přidal také gól.
Do druhé půle plzeňský kouč Koubek poslal Spáčila a Vydru, který hned mohl snížit, ale Matrevics se zdálky nachytat nenechal a míč vyrazil. Plzeň znovu doplatila na špatnou koncovku. Valenta vypálil jen těsně vedle tyče, Durosinmi i podruhé v utkání hlavičkoval do břevna.
Plzeň tak nedokázala navázat na devět výher z posledních 10 ligových zápasů na stadionu Dukly. Pražané se postarali o senzaci a na Viktorii se bodově dotáhli.