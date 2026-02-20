Fotbalisté Plzně na úvod vyřazovací fáze Evropské ligy remizovali v Aténách 2:2
20. 2. 2026 – 0:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Plzně v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 2:2 a zůstali jediným neporaženým týmem soutěže.
Viktorii poslal brzy do vedení Denis Višinský, ještě do pauzy srovnal Andreas Tetteh a po hodině domácí útočník skóre otočil. V 80. minutě zařídil Viktorii střídající Tomáš Ladra výhodnou pozici do domácí odvety, která se bude hrát za týden.
Oba týmy se rozešly smírně i ve druhém vzájemném duelu v krátké době, v prosincovém utkání v ligové fázi Západočeši navzdory hodinovému oslabení remizovali v Aténách bez branek. Viktoria sice ani v pátém zápase v soutěžích UEFA proti řeckým týmům nezvítězila, v pohárech nicméně podesáté za sebou neprohrála.
Vítěz dvojzápasu v osmifinále narazí buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla. Plzeň hraje ve vyřazovací fázi pohárů potřetí za sebou. Vloni v Evropské lize došla do osmifinále, před dvěma lety dosáhla účastí ve čtvrtfinále Konferenční ligy na klubové maximum v soutěžích UEFA.
"Výkon byl od nás velmi dobrý. Je to pro nás určitě přijatelný výsledek, odjíždět odsud s remízou po tom průběhu je pro nás velmi dobrá situace. Uvědomuji si, že jsme v poločase, je před námi odveta. Uděláme vše pro to, abychom postoupili dál," řekl televizní stanici Nova Sport trenér Martin Hyský.
Kouč Viktorie dal teprve podruhé po zimní přestávce šanci osmnáctiletému Panošovi, který na konci ledna rozhodl jediným gólem o výhře 1:0 v Basileji v závěrečném kole ligové fáze. Na stoperu naskočil Spáčil a jen na lavičce zůstal Jemelka, jenž byl ve 32. minutě prosincového vzájemného duelu vyloučen.
Západočeši začali aktivně a brzy otevřeli skóre. V 11. minutě po zisku a rychlém brejku vypálil z hranice vápna Lawal, gólman Lafont ránu vyrazil. Míč se odrazil k Červovi, který jej přiťukl Višinskému a ten střelou k tyči překonal brankáře. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník skóroval v pohárech poprvé.
"Myslím, že jsme udělali dobrou akci. Doufal jsem, že by se to mohlo na mě dostat na zadní tyč. Myslím, že Lukáš Červ si dal špatný první dotyk, ale naštěstí mi to dobře připravil. Trošku jsem se bál, že narvu protihráče, ale propálil jsem to," pochvaloval si Višinský.
Domácí se před 20 tisícovkami diváků na poloprázdném Olympijském stadionu, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, zpočátku nemohli dostat do tempa. Další chybu v obraně Panathinaikosu mohl potrestat Lawal, v 25. minutě ale ze strany přestřelil.
Po půlhodině hry pátý celek řecké ligy srovnal. Domácí zakombinovali narážečkou u levé postranní čáry, Kyriakopulos poslal centr do vápna a nabíhající Tetteh hlavičkou na zadní tyč překonal gólmana Wiegeleho. Ještě do pauzy znovu mohl vrátit vedení hostům Panoš, zbavil se beka, ale pak vypálil jen do boční sítě.
Do druhé půle vstoupili mnohem lépe domácí. V 51. minutě zachránil Viktorii gólman Wiegele, když reflexivně vyrazil Tettehovu hlavičku zblízka. Na opačné straně postupoval z pravé strany Memič, z velkého úhlu ale brankáře Lafonta nepropálil.
Narůstající tlak Panathinaikos zužitkoval k otočce po hodině hry. Tetteh se zbavil Spáčila a povedenou individuální akci sám mezi třemi protihráči zakončil přesnou přízemní střelou, která se od zadní tyče odrazila do sítě. Čtyřiadvacetiletá zimní posila domácích si hned při svém premiérovém startu v pohárech připsala dva góly.
Kouči Hyskému vyšla střídání, po nichž se hosté dostali zpět do hry. Ladra se v 80. minutě těsně za vápnem uvolnil ke střele a jeho pokus do horního rohu propadl za čáru. Brankář Lafont si na míč stejně jako při prvním inkasovaném gólu sáhl, v cestě do sítě mu ale nezabránil.
"Byla to výborná střela, já to měl v krásném úhlu. Zázračný zákrok, už jsem si myslel, že to gólman má. Naštěstí pro nás to spadlo tam, kam mělo. Výborný okamžik, který nám dává velkou naději do odvety," uvedl Hyský.
"Jsem rád, jak do zápasu naskočili všichni střídající hráči. Přišli s dobrou energií, přinesli kvalitu a pomohli k pozitivnímu výsledku. Dostat se zpátky tady v té atmosféře není jednoduché," řekl kouč, který přišel do Viktorie v říjnu z Karviné.
Vrátit vedení mohl Panathinaikosu kapitán Bakasetas, v dobré pozici ale vypálil vedle. Už v nastavení pak protáhl Memič tvrdou ranou Lafonta. Český tým nezvítězil ani v osmnáctém pohárovém duelu na řecké půdě. Plzeň nicméně neprohrála ani šestý soutěžní zápas po zimní přestávce a nadějným výsledkem se naladila na nedělní ligový šlágr proti pražské Spartě.