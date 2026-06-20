Fotbalisté Maroka porazili Skotsko 1:0, Saibárí dal nejrychlejší gól
20. 6. 2026 – 2:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Maroka porazili na mistrovství světa v Bostonu ve skupině C Skotsko 1:0 a se čtyřmi body mají blízko k postupu.
Ismáil Saibárí vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu a svůj druhý na turnaji.
Ve 2:30 začne ve Filadelfii utkání Brazílie s Haiti. Ve středu o půlnoci budou mít výkop oba zbývající zápasy ve skupině, Skotsko se v Miami utká s Brazílií, Maroko v Atlantě s Haiti.
Jestliže marocká výhra 3:0 v jediném vzájemném zápase byla na mistrovství světa v roce 1998 šokem, při současných výsledcích obou týmů už výsledek nepřekvapil. Maroko bylo výrazným favoritem sázkových kanceláří. Semifinalista minulého šampionátu a mistr Afriky neprohrál už třicet zápasů v řadě a jen Španělsko má aktuálně šňůru ještě o jedno utkání delší.
Na úvod turnaje sehráli Maročané více než vyrovnanou partii s Brazílií a do druhého zápasu vstoupili se stejnou jedenáctkou. Skotský trenér Steve Clarke ve srovnání s výhrou nad Haiti obětoval útočníka Shanklanda a nahradil ho záložníkem Christiem, aby eliminoval soupeřovu sílu ve středu pole. Nově se v základu objevili defenzivní hráči Tierney a Patterson.
Ale než se Skotové na trávníku, kde před šesti dny slavili výhru, rozkoukali, zaběhl za jejich obranu Saibárí a tvrdou střelou překonal brankáře Gunna. Stejně jako proti Brazílii si připsala asistenci hvězda Realu Madrid Díaz. Saibárí, který má namířeno z Eindhovenu do Bayernu Mnichov, měl ještě v úvodní desetiminutovce další šanci, ale míč tentokrát dobře netrefil.
Skotové se jen těžko dostávali na útočnou polovinu, zato na jejich branku se valil jeden útok za druhým. Saibárí připravil příležitost pro Channúse, ale ten ve snaze přehodit brankáře poslal míč příliš vysoko. Až v nastavení prvního poločasu o sobě dal poprvé vědět evropský tým, ale McGinn na svůj gól z prvního utkání nenavázal.
Stejný hráč se hned po změně stran po ojedinělé akci marně dožadoval penalty, ale pak už zase hru ovládli Maročané. Saibárího střelu zblokoval Hendry tak, že skončila jen na břevně. Channúsovu hlavičku po rohovém kopu skvěle zneškodnil brankář Gunn. Čtvrthodiny před koncem se řítil do další šance Díaz, ale tentokrát lépe postavenému Saibárímu nepřihrál, což autora gólu viditelně rozladilo.
Skotové v závěru přece jen zvýšili útočnou aktivitu, ale ani McTominay si penaltu nevykoledoval a jeho tým dohrál zápas bez jediné střely na branku. Soupeř při brejcích do odkryté obrany mohl náskok ještě zvýšit, ale střídající Talbí přestřelil.